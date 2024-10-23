12 продуктов, которые категорически нельзя есть на ночь!

Если у вас не получается ужинать за 3-4 часа до сна, хотя бы не употребляйте перед сном некоторые продукты. Следует учитывать, что организм не способен вечером полноценно переваривать высококалорийную и жирную пищу, острые продукты, углеводы и глюкозу.Активность системы пищеварения снижается во второй половине дня. Если плотно поесть непосредственно перед сном, то это не лучшим образом отразиться на здоровье. Тем более, если ужин будет состоять из «запрещенных» продуктов.Что нельзя есть на ужин?1. Красное мясо в любом виде – в его составе содержится много тирозина, повышающего уровень адреналина. Такое мясо лучше заменить белым мясом либо рыбой нежирных сортов.2. Колбасы, копчености – содержат аминокислоту терамин, которая повышает выработку норадреналина, вызывающего нервные импульсы. Избыток аминокислоты тревожит мозг, что мешает человеку уснуть.3. Горчица, хрен и соусы на их основе – нарушают сон и вызывают изжогу, поскольку вечером пищеварительной системе сложно справиться с острой пищей.4. Маринованные и соленые овощи – тяжелая пища для желудка, вызывающая изжогу и другие малоприятные ощущения.5. Рис – в нем содержится много крахмалов, а значит и быстрых углеводов, нарушающих процесс пищеварения.6. Бобовые (горох, фасоль, чечевица) – это полезные, но содержащие много белка продукты, для переваривания и усвоения которого организм тратит много энергии.7. Фаст-фуд – такую пищу не полезно есть в любое время суток, а вечером тем более. Фаст-фуд содержит много жира, соли и сахара. При его употреблении беспокойная ночь обеспечена.8. Булочки – крахмал и глюкоза провоцируют повышение уровня сахара в крови и способствуют набору веса.9. Шоколад – это быстрые углеводы с кофеином, которые мешают не только держать вес в норме, но и ухудшают самочувствие.10. Сладкие фрукты и сухофрукты – они полезны, но содержат много углеводов, поэтому не рекомендованы к употреблению в вечернее время.11. Орехи – очень калорийные и жирные, в одной только горсти содержится более 500 Ккал. Их можно употреблять только в первой половине дня и при условии отсутствия проблем с весом.12. Алкогольные и содержащие кофеин напитки – они возбуждают нервную систему.Ужинать лучше морепродуктами, мясом птицы либо кролика, яйцами, кисломолочными продуктами и не сладкими фруктами, а из напитков выбирать чай с медом или настой душицы с мятой. За 15 минут до ужина рекомендуется выпить стакан теплой воды, кефира или чая, так вы меньше съедите. Помните, что перегружать желудок на ночь нельзя, это может послужить причиной бессонницы, нарушения работы пищеварительной системы или набора лишнего веса.

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