JEI: даже случайные 30-минутные занятия спортом снижают риск диабета 2 типа

Исследователи из Centro per le Malattie Endocrine e Metaboliche (Италия), обнаружили, что одна 30-минутная сессия аэробных упражнений значительно снижает уровень глюкозы в плазме через 1 час после нагрузки и улучшает чувствительность к инсулину у молодых здоровых взрослых. Участники продемонстрировали улучшение метаболизма глюкозы после одной физической активности, что указывает на потенциальные преимущества в лечении и профилактике диабета 2 типа.Физические упражнения клинически признаны улучшающими метаболизм глюкозы и чувствительность к инсулину, критические факторы в профилактике диабета 2 типа. В то время как исследовательская связь обычно сосредоточена на долгосрочных эффектах регулярной физической активности, в текущем исследовании изучалось непосредственное воздействие одного сеанса аэробных упражнений на уровень глюкозы.В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Endocrinological Investigation, ученые проверили влияние одной 30-минутной сессии аэробных упражнений на метаболизм глюкозы у здоровых молодых людей. Они использовали тест на глюкозу через 1 час после нагрузки, поскольку предыдущие исследования показали, что это сильный предиктор будущего риска диабета.Всего для исследования было набрано 32 участника в возрасте от 20 до 35 лет. Никто из них не страдал диабетом или не занимался соревновательными видами спорта, и никто не принимал лекарства. Все прошли пероральный тест на толерантность к глюкозе (OGTT) на исходном уровне, после чего последовала легкая пробежка (60–65% от их VO2 max).Второй OGTT был назначен через 24 часа после тренировки для оценки изменений в глюкозе натощак, глюкозе через 1 час после нагрузки и уровнях инсулина. Чувствительность к инсулину также оценивалась с использованием суррогатных индексов, таких как индексы Matsuda и QUICKI.Уровень глюкозы натощак снизился с 82,8 мг/дл до 78,5 мг/дл, а уровень глюкозы через 1 час после нагрузки снизился с 122,8 мг/дл до 111,8 мг/дл после тренировки. Уровень инсулина на отметке 1 час также значительно снизился с 57,4 мкМЕ/мл до 43,5 мкМЕ/мл. Чувствительность к инсулину улучшилась, о чем свидетельствует увеличение индекса Мацуды с 7,79 до 9,02 и индекса QUICKI с 0,36 до 0,38. Индекс HOMA-IR, показатель резистентности к инсулину, снизился с 1,51 до 1,28.Эти положительные эффекты на метаболизм глюкозы и чувствительность к инсулину всего через 24 часа после однократной тренировки позволяют предположить, что даже эпизодическая физическая активность может значительно способствовать снижению риска развития диабета 2 типа за счет немедленного улучшения контроля уровня глюкозы.

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