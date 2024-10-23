Ученые назвали черту личности, сокращающую продолжительность жизни

Исследователи из Университета штата Флорида (США) провели параллели между невротизмом и вероятностью преждевременной смерти.Для людей, которым характерен невротизм, свойственны эмоциональная нестабильность, тревога, страх и одиночество.Статистические модели позволили в ходе исследования учитывать некоторые факторы, влияющие на смертность. Среди них ученые выделили возраст, пол, образование, курение и разные заболевания и другие.Эксперты выяснили, что сильный невротизм на 10 процентов увеличивает риск преждевременной смерти по любым причинам, написали в издании Journal of Affective Disorders (JAD).Основными причинами измен являются индивидуальные склонности людей, такие как собственная приверженность отношениям и «порог искушения», выяснили ученые Калифорнийского госуниверситета.Ученые из Оксфордского университета выяснили, что кишечные бактерии влияют не только на физическое здоровье, но и на темперамент человека. В эксперименте принимали участие более 650 добровольцев из 20 стран. Их средний возраст составлял примерно 40 лет.

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