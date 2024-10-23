Признаки, по которым можно заподозрить, что подросток принимает наркотики

Переходный возраст — это время, которое непросто пережить как самому подростку, так и его родителям. В это время меняется круг общения, могут появиться пагубные привычки, которые могут сломать ребенку жизнь.По данным МВД Российской Федерации, 20% девушек и 56% юношей пробовали наркотики хотя бы один раз. И у многих из них, к сожалению, сформировалась зависимость от запрещенных веществ. Как понять, что подросток употребляет наркотики, рассказала Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Поведение и настроениеРодителям важно быть внимательными и чуткими к своим подросшим детям. Это позволит не пропустить первые признаки опасной зависимости — наркотической. Если вовремя не выявить начальные стадии, проблема может принять серьезный оборот. Но что же искать, на какие признаки стоит обращать внимание?У детей, которые принимают запрещенные вещества, часто меняется поведение: они сводят к минимуму общение с родственниками или друзьями, начинают прогуливать школу или колледж, бросают хобби. Некоторые родители списывают подобные изменения на сложности подросткового возраста и предпочитают терпеливо ждать, пока чадо перерастет трудный период. Нередко такой подход приводит к тому, что у подростка успевает сформироваться серьезная наркотическая зависимость.Резкие вспышки и словечкиНа формирование наркотической зависимости у подростка могут указать резкие перепады настроения — всплески раздражительности и агрессии, которые без объяснимых причин сменяются апатией и заторможенностью, ухудшением успеваемости, нарушениями сна (чередование многочасового сна с приступами бессонницы).К другим тревожным звоночкам можно отнести возникновение в речи сленговых слов, таких, например, как «барыга», «раскумариться», «соль», «стафф», «шишка», «метла», «кактус», «мука», «фил», «кода» и других.«Родителям также стоит насторожиться, если из дома стали пропадать деньги и ценные вещи, а ребенок постоянно носит закрытую одежду, закрывается в туалете, ванной, поставил пароли на все гаджеты и перестал разговаривать с друзьями по телефону в присутствии взрослых. Все эти признаки могут говорить о развивающейся наркозависимости», — говорит врач.Смотрите на внешностьПомимо поведенческих изменений также стоит обратить внимание на внешние признаки: нездоровый блеск в глазах, бегающий, будто несфокусированный взгляд, суженные или, наоборот, расширенные зрачки, медленный темп речи.Употребление запрещенных веществ сказывается на внешнем виде человека, независимо от его возраста. К характерным симптомам наркомании можно отнести стремительное похудение, дрожание рук, нарушение дикции, постоянный насморк (если подросток вдыхает запрещенные вещества через нос), сухие ломкие волосы, кариес зубов, мешки или синеву под глазами, бледное или, напротив, потное, покрасневшее лицо.«Еще на наркотическую зависимость могут косвенно указывать обветренные руки в ссадинах — так бывает у тех, кто ищет „закладки“ в любую погоду», — объясняет Екатерина Демьяновская.Нельзя игнорироватьИгнорировать подобные признаки не стоит. Наркомания может повлиять на всю жизнь человека и попросту сломать ее — привести к тяжелой инвалидности, тюрьме и даже смерти. Поэтому, если родителям кажется, что подросток принимает наркотики, нужно обратиться к врачу-наркологу, пройти диагностику и в случае подтверждения подозрений подготовиться к длинному пути выздоровления от наркотической зависимости.Почему они это делают?Подобный вопрос возникает практически у всех родителей, поскольку они считают, что в семье все было хорошо, спокойно и, казалось бы, предпосылок к подобному асоциальному поведению просто нет. Но среди основных факторов, которые подстегивают подростков к употреблению запрещенных веществ, можно выделить:Проблемы взаимопонимания внутри семьи, негативно влияющие на психоэмоциональный фон подростка. Нередко дети винят себя в этом, а негативная обстановка провоцирует внутренний конфликт. Чтобы уйти от проблем, дети прибегают к подобным методам.Чрезмерно строгий контроль родителей, если подростков не рассматривают как равных. Подростки противятся жестким ограничениям, делая назло и в противовес. Поэтому одной из крайностей протестного поведения может стать и употребление подобных веществ.Проблемы общения и социальный конфликт. Если дети стали «белыми воронами» в своем окружении, они могут отвергаться коллективом. Им сложно найти круг общения, они не задерживаются подолгу в одном классе или дворовой компании. Попадая в среду тех, кто употребляет запрещенные вещества, они чувствуют то, чего им не дают обычные компании, — ощущение «своих».Желание стать своим в коллективе, особенно при наличии неуверенности в себе, комплексов и особенностей общения. Чтобы найти себе друзей, которые поймут и примут, дети готовы на рискованные поступки, и употребление «запрещенки» — один из способов заявить о себе и выделиться.Банальный интерес попробовать неизведанное. И здесь велика роль родителей в развенчании мифа о том, что это «прикольно», «круто», что навязывается в книгах, фильмах и соцсетях.

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