Действительно ли чайный гриб очень полезен
Этот напиток стал невероятно популярным и часто рекламируется как натуральное средство для улучшения пищеварения, укрепления иммунитета, детокса и даже профилактики болезней. Но действительно ли комбуча так полезна, как говорят?
Достоверные данные, доказывающие, что комбуча действительно помогает, например, в профилактике онкологических заболеваний или в борьбе с диабетом, отсутствуют. Тем не менее, его состав включает пробиотики, которые действительно могут положительно влиять на пищеварение, поддерживая микрофлору кишечника.
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