«Сокращает риск преждевременной смерти»: врач назвала вино полезным напитком после 60 лет

Вино может стать полезным напитком после 60 лет, если к этому возрасту человек сохранил хорошее здоровье, считает врач.Терапевт Светлана Малиновская констатировала: умеренные дозы вина могут сокращать риск преждевременной смерти людям после 60 лет, при условии, что они дожили до этого возраста без серьезных проблем со здоровьем. Врач назвала вино полезным напитком после 60 лет .«Делать поблажки своему организму можно, если к моменту пенсионного возраста вы добрались без букета хронических заболеваний. Настало время, когда вы можете поднять тост за свое здоровье — заслужили! Например, алкоголь может стать стоящим эликсиром долголетия. Но соблюдайте меру — не более двух бокалов пива или вина в день помогут вам сократить риск преждевременной смерти», - сообщила Малиновская.Врач отметила, что к полезным напиткам в названном возрасте также относится кофе, приготовленный из качественных свежемолотых зерен. Его употребление, по словам Малиновской, тоже сокращает риск преждевременной смерти. Кофе является богатым источником антиоксидантов, которые позитивно сказываются на работе сердца, головного мозга, печени.Медик добавила, что после 60 лет продлению жизни может способствовать и небольшое количество лишних килограммов – ряд исследований подтверждает это. Подобная полнота, как ни странно, идет на пользу иммунитету в этом возрасте – организм лучше сопротивляется болезням и быстрее восстанавливается, если человек заболевает.

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