Онколог Романов раскрыл неочевидные признаки рака желудка

Рак желудка может проявляться нетипичными симптомами, которые не всегда очевидны для пациентов. Заместитель генерального директора по научной деятельности клиники "Евроонко", онколог Денис Романов, помимо классических признаков заболевания существует ряд необычных проявлений.Пациенты с онкологией желудка могут заметить необъяснимое увеличение объема живота, а также испытывать затруднение дыхания. Опухолевый процесс нередко сопровождается кровотечением, которое приводит к развитию анемии. В результате больные жалуются на бледность кожных покровов, постоянную усталость, вялость и сонливость. Важным симптомом кровотечения является изменение окраски стула до практически черного цвета.В процессе развития заболевания у некоторых пациентов наблюдается увеличение надключичных лимфатических узлов. Романов поделился интересным случаем из своей практики, когда у пациента с метастатическим поражением костей долго не могли обнаружить первичный очаг опухоли. Только внимательность рентгенолога, заметившего небольшое утолщение стенок выходного отдела желудка, помогла установить правильный диагноз.Специалист подчеркнул важность профилактических обследований. Он рекомендует регулярно, каждые несколько лет, проходить эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Современные методики проведения данной процедуры включают медикаментозную седацию, что делает ее максимально комфортной для пациента. Такой подход позволяет выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, когда симптомы еще не проявились.

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