Врач предупредил о необычной опасности грелок

Грелки безопасны, но не стоит допускать их слишком близкого контакта с кожей, рассказал терапевт Амир Хан.По словам врача, прикладывание слишком горячей грелки к голой коже грозит ожогами и тепловой эритемой — возникновением пигментированного сетчатого рисунка на коже. Тепловая эритема возникает из-за повторяющегося воздействия на кожу инфракрасного излучения или источника тепла, уточнил доктор.«Может возникнуть сыпь, если прикладывать грелку к коже в течение длительного периода времени. Я вижу это довольно часто», — признался он.Хан отметил, что хотя сыпь чаще всего безопасна, ее появление может быть признаком хронического воспаления или системного заболевания, и может потребовать дальнейшего обследования.

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