Врач предупредил о необычной опасности грелок
По словам врача, прикладывание слишком горячей грелки к голой коже грозит ожогами и тепловой эритемой — возникновением пигментированного сетчатого рисунка на коже. Тепловая эритема возникает из-за повторяющегося воздействия на кожу инфракрасного излучения или источника тепла, уточнил доктор.
«Может возникнуть сыпь, если прикладывать грелку к коже в течение длительного периода времени. Я вижу это довольно часто», — признался он.
Хан отметил, что хотя сыпь чаще всего безопасна, ее появление может быть признаком хронического воспаления или системного заболевания, и может потребовать дальнейшего обследования.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий