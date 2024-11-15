Болят локти и колени в холода: можно ли застудить суставы, объяснила врач Дадашева

Пациенты с артритами и артрозами часто жалуются на ухудшение самочувствия в холодное время года. Способна ли непогода спровоцировать артрит или артроз у здорового человека и ухудшить состояние, если болезнь уже есть?Зимой многие люди замечают обострение болей в суставах. Это не просто совпадение, а следствие целого ряда физиологических процессов, которые запускаются низкими температурами. Не существует одной-единственной причины, это, скорее, комплекс взаимосвязанных факторов. Но важно отметить: если боли в суставах в холодное время года сильные, продолжительные и мешают вашей повседневной жизни, необходимо обратиться к врачу.Самолечение может быть опасным. Врач сможет установить точную причину боли и назначить соответствующее лечение. Не стоит списывать все на просто холод. Но все же, можно ли застудить суставы? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Динара Дадашева — ведущий специалист, врач-ревматолог, артролог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Как холод влияет на суставыХолод активизирует в организме ряд процессов, которые способны влиять на суставы и окружающие их ткани. Прежде всего это сужение кровеносных сосудов. Они сужаются непроизвольно, чтобы уменьшить потери тепла организмом. Также сужение сосудов может происходить за счет спазма в мышцах. Замедление кровотока ухудшает питание и обменные процессы в суставах. В результате пациент начинает ощущать боль и ограничение в движении.Снижение обмена веществ и недостаток питания также негативно сказываются на синовиальной жидкости внутри сустава. Усиливается трение между суставными поверхностями, из-за чего боль и скованность могут также усиливаться.Наконец, при переохлаждении в организме могут вырабатываться медиаторы воспаления. Они способны усугубить воспалительные процессы и ухудшить состояние пораженных суставов.Еще факторы1. Воздействие на нервные окончанияХолод напрямую влияет на нервные окончания в тканях, окружающих суставы. Низкие температуры могут раздражать эти нервы, вызывая боль и ощущение дискомфорта. Это особенно актуально для людей с периферической нейропатией — поражением периферических нервов.2. Ухудшение мышечного тонусаВ холоде мышцы склонны к спазму и напряжению, что ограничивает движение в суставах и усиливает болевые ощущения. Напряженные мышцы могут сдавливать нервы и суставы, усугубляя проблему.3. Влияние атмосферного давленияНекоторые исследования указывают на корреляцию между изменениями атмосферного давления и болью в суставах. Хотя механизм этого влияния до конца не изучен, предполагается, что колебания давления могут воздействовать на объем синовиальной жидкости и чувствительность нервных окончаний.4. Обострение существующих заболеванийХолод может выступать как триггер для обострения таких заболеваний, как артрит, артроз, подагра и фибромиалгия. У людей с этими диагнозами боли в суставах зимой значительно усиливаются.Может ли холод стать причиной артроза?Если человек здоров, вызвать заболевание суставов у него холод не сможет. Другое дело — когда патологический процесс уже имеется, в том числе в скрытой форме. В этом случае низкие температуры могут стать причиной обострения болезни.Артроз — это дегенеративное заболевание суставов, при котором хрящевая ткань постепенно истирается. Ухудшение питания и спазм сосудов ускоряют разрушение хряща и делает симптомы более выраженными. Однако стоит понимать: если артроза у человека априори нет, от прогулки на морозе просто так он не возникнет.Может ли холод стать причиной артрита?Холод может вызывать обострение артрита — воспалительного заболевания суставов. Строго говоря, это целая группа патологий, каждая из которых имеет свои особенности. Изменения погоды особенно тяжело переносят пациенты с ревматоидным артритом. Его обострение может начаться уже осенью, на фоне сырости и колебаний температур.Особое внимание также стоит уделить постинфекционному артриту. Он развивается как осложнение после ОРВИ и других инфекционных заболеваний вирусного или бактериального характера. Здесь влияние холода имеет косвенный характер. Переохлаждение вызывает снижение иммунитета, из-за чего организм становится более уязвим перед патогенными микроорганизмами. Постинфекционный артрит чаще всего поражает молодых людей в возрасте 20–40 лет, но может развиться и у подростков.Профилактика: как защитить суставы от холодаТеплая одежда. Одеваться всегда следует по погоде и не забывать защищать все участки тела, в том числе колени, голеностоп и кисти рук. В мороз полезно будет придерживаться принципа многослойности в одежде и в качестве первого слоя использовать специальное белье.Физическая активность. Похолодание — не повод отказываться от движения. Регулярные прогулки и физическая активность помогут улучшить кровообращение и подвижность суставов. Главное, чтобы нагрузка была умеренной и не слишком интенсивной.Следите за питанием. Осенью и зимой рацион обычно становится калорийнее. Однако как бы организму ни хотелось нарастить жирок в преддверии морозов, питаться все-таки следует сбалансированно. Резкое увеличение веса может усилить нагрузку на суставы.Согревайтесь. По возвращении домой с холодной улицы можно принять теплый душ или ванну, а суставы растереть согревающей мазью или гелем.Не пускайте болезнь на самотек. Если у вас уже диагностирован артрит или артроз, необходимо тщательно следить за своим состоянием и при первых признаках воспаления обращаться к врачу, а не пускать ситуацию на самотек.

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