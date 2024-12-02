Невролог Аникин предупредил россиян о последствиях продолжительной головной боли

Кажущиеся банальными инфекции могут привести к менингиту. Люди часто предпочитают заниматься самолечением, надеясь, что всё пройдет само собой, однако так делать нельзя.Головная боль – распространённая проблема, с которой сталкиваются многие. Она может возникать из-за изменений погоды, магнитных бурь или стресса.По словам врача-невролога Дениса Аникина, головные боли делятся на первичные и вторичные.К первичным относятся, например, головные боли напряжения и мигрени. Они часто возникают из-за мышечного напряжения и могут быть временными.Важно не заниматься самолечением. Чрезмерное употребление анальгетиков может привести к лекарственно-индуцированной головной боли. Аникин советует обращать внимание на "красные флажки" – симптомы, требующие немедленного обращения к врачу, такие как резкая и интенсивная головная боль, похожая на удар грома, которая может указывать на серьёзные сосудистые проблемы. Если вы испытываете необычные симптомы, лучше проконсультироваться со специалистом.Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.

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