Невролог предостерегла пациентов с мигренью от голодания

Отказ от пищи может спровоцировать новые приступы.Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась врач-невролог высшей категории Татьяна Вон.«Вот что точно может, допустим, провоцировать — это голодание. Если вы пропускаете приём пищи, у больных с мигренью, как правило, точно провоцируют приступ мигрени. Именно голод часто провоцирует приступ мигрени. Не то, что вы пропустили какой-то один из приёмов пищи, а когда вы реально целый день ничего не ели».Ранее врач перечислила продукты, провоцирующие мигрень. Среди них — сыры, шоколад, цитрусовые. Регулярные головные боли также вызывают томаты, красное вино, шампанское.Водка и коньяк провоцируют расстройство в меньшей степени. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог, сомнолог Елена Баранова.

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