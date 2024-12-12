Врач-невролог раскрыла, может ли ботокс избавить человека от мигрени

У косметологов в перечне услуг можно увидеть такую как «ботокс от мигрени». То есть тот препарат, который колют от морщин в лоб или носогубки, и от головной боли избавляет? На этот вопрос ответила врач-невролог, заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Элен Мхитарян.Иногда даже есть специальные показания для таких уколов при мигрени, указала врач. Но нужно вводить препарат в конкретные мышцы.«Женщины от морщин колют его в другое место. Ботулотоксин показан при некоторых видах головных болей», - пояснила специалист.Она также объяснила, что ботокс вводят и после инсультов, когда есть спастика, и так далее. Он улучшает и походку.«Но ботулотоксин оказывает только местное действие: куда ввели, там и помогает», - отметила Элен Мхитарян и призвала не путать расслабляющий мышцы Ботулотоксин с «Ботоксом» (торговое название препарата).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки