Врач-невролог раскрыла, может ли ботокс избавить человека от мигрени
Иногда даже есть специальные показания для таких уколов при мигрени, указала врач. Но нужно вводить препарат в конкретные мышцы.
«Женщины от морщин колют его в другое место. Ботулотоксин показан при некоторых видах головных болей», - пояснила специалист.
Она также объяснила, что ботокс вводят и после инсультов, когда есть спастика, и так далее. Он улучшает и походку.
«Но ботулотоксин оказывает только местное действие: куда ввели, там и помогает», - отметила Элен Мхитарян и призвала не путать расслабляющий мышцы Ботулотоксин с «Ботоксом» (торговое название препарата).
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