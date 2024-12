Названы овощи, помогающие снижать высокое кровяное давление

Высокое кровяное давление, или гипертония, является распространенной проблемой со здоровьем, которая может привести к серьезным проблемам, таким как болезни сердца и инсульт, если ее не лечить. Хорошей новостью является то, что употребление большего количества овощей может быть простым и естественным способом помочь контролировать кровяное давление.Некоторые овощи особенно полезны, поскольку содержат питательные вещества, которые расслабляют кровеносные сосуды, уменьшают воспаление и улучшают здоровье сердца.Один из самых известных овощей для контроля высокого кровяного давления — шпинат. Шпинат богат калием, минералом, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме. Избыток натрия может повысить кровяное давление, но калий работает, чтобы противодействовать его эффекту.Шпинат также полон нитратов, соединений, которые помогают расширять кровеносные сосуды и улучшать кровоток. Исследование, опубликованное в журнале Hypertension, показало, что богатые нитратами овощи, такие как шпинат, могут снизить артериальное давление всего через несколько часов после их употребления.Свекла — еще один отличный выбор. Как и шпинат, она богата нитратами, которые в организме преобразуются в оксид азота. Оксид азота помогает расслабить кровеносные сосуды, облегчая кровоток и снижая давление на артерии.Исследования Лондонского университета королевы Марии показали, что употребление свекольного сока значительно снижает артериальное давление у людей с гипертонией. Хотя употребление свекольного сока эффективно, употребление цельной свеклы дает дополнительные преимущества, такие как клетчатка, которая поддерживает здоровье сердца.Брокколи — еще один овощ, заслуживающий внимания. Он содержит соединения, называемые глюкозинолатами, которые обладают антиоксидантными свойствами и поддерживают здоровье кровеносных сосудов.Брокколи также является хорошим источником магния, кальция и калия, которые играют роль в регулировании кровяного давления. Исследование в Journal of Human Hypertension показало, что люди, которые регулярно едят брокколи, как правило, имеют более низкое кровяное давление, чем те, кто этого не делает.Сельдерей часто упускают из виду, но это отличный овощ для артериального давления. Сельдерей содержит натуральное соединение, называемое фталидом, которое может помочь расслабить ткани стенок артерий и улучшить кровоток.Исследование, проведенное в Китае, показало, что ежедневное употребление сельдерея или питье сока сельдерея в течение недели значительно снижает артериальное давление у людей с легкой гипертонией.Чеснок, хотя технически он больше приправа, чем овощ, является еще одним мощным средством для снижения артериального давления. Чеснок содержит аллицин, соединение, которое, как было показано, расслабляет кровеносные сосуды и снижает артериальное давление.Метаанализ клинических испытаний, опубликованный в журнале Annals of Pharmacotherapy, подтвердил, что добавки чеснока могут снижать артериальное давление так же эффективно, как некоторые лекарства, особенно у людей с гипертонией.Морковь также полезна. Она богата калием и антиоксидантами, такими как бета-каротин, которые поддерживают здоровье сердца и кровеносных сосудов. Исследование в Nutrition Journal показало, что люди, которые едят больше моркови, имеют меньший риск развития высокого кровяного давления.Помидоры, особенно приготовленные, также могут способствовать снижению кровяного давления. Они являются хорошим источником калия и ликопина, мощного антиоксиданта.Исследования, проведенные в American Journal of Clinical Nutrition, показали, что ликопин может улучшить функцию кровеносных сосудов и снизить уровень артериального давления.Листовая зелень, такая как капуста и мангольд, также является отличным выбором. Эти овощи богаты магнием и калием, которые играют ключевую роль в поддержании здорового кровяного давления.Магний помогает расслабить кровеносные сосуды, а калий помогает выводить из организма избыток натрия. Исследования показали, что диеты, богатые листовой зеленью, связаны с более низкими показателями гипертонии.Регулярно включая эти овощи в свой рацион, можно естественным образом поддерживать здоровое кровяное давление. Следует помнить, что сбалансированное питание в сочетании с регулярными физическими упражнениями и хорошим сном — лучший способ контролировать высокое кровяное давление и защищать сердце.

