Ниже на шесть сантиметров — ортопед рассказал, почему люди уменьшаются в росте

С возрастом рост человека уменьшается в среднем на пять-шесть сантиметров. С чем связана такая усадка, узнали у калининградского врача-ортопеда, травматолога Амира Муракаева.Необратимый процесс связан с износом костей, объяснил доктор. Желеобразная жидкость в позвоночных дисках истощается, они становятся тоньше, а позвонки сближаются друг с другом.«Конечно, это всегда индивидуально. Но в среднем рост понемногу начинается уменьшаться после 35 лет», — отметил ортопед.Сколько сантиметров в итоге потеряет пациент, зависит от условий жизни. Например, от тяжести труда, заболеваний и травм.Что влияет на усадку позвоночникаВысокая спортивная активность. Физические нагрузки уменьшают рост быстрее. Это связано с сильным воздействием на хрящевой покров и диски, которое приводит к изменению их толщины.Возраст. После 40 лет процесс обновления костной ткани замедляется. Она активнее разрушается. Высота позвонков — губчатых костей — с годами становится меньше.Остеопороз. Заболевание ускоряет процесс уменьшения роста. Сюда же относятся любые деформации позвоночника по типу сколиоза.«Опорно-двигательный аппарат человека — это механическая часть, у которой есть свой ресурс. И он ещё во многом зависит от режима эксплуатации», — заключил ортопед Муракаев.

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