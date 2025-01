Сколько яблок нужно съедать за неделю, чтобы снизить риск смерти на 39%

Ученые выяснили, что пациентам с гипертонией необходимо регулярно есть яблоки. Кроме того, укрепить здоровье гипертоникам помогают бананы.У англичан есть пословица «An apple a day keeps the doctor away», что в переводе означает «Одно яблоко в день, и к доктору не ходи». И хотя мы вовсе не призываем игнорировать медицину, сидя на яблочной диете, добавить в рацион этот фрукт стоит обязательно. Ведь яблоки помогают:снизить холестерин благодаря входящему в состав пектину;улучшить состояние костной ткани за счет флавоноидов и бора;усилить мозговое кровообращение, защитить клетки мозга и улучшить память благодаря веществу кверцетин.А в недавнем исследовании китайские ученые выяснили, что регулярное употребление яблок снижает риск смертности от всех причин у пациентов с гипертонией. В течение десятилетия кардиологи и врачи общей практики из больницы Янцзы в Цзиньчжоу наблюдали за 2480 мужчинами и женщинами среднего возраста с высоким кровяным давлением. За время наблюдения умерло 658 пациентов.«Наши результаты показали, что у лиц с гипертонией, которые ели яблоки от трех до шести раз в неделю, риск смертности был значительно ниже по сравнению с теми, кто потреблял их реже одного раза в месяц», — говорят авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition.Сообщается, что вероятность умереть у гипертоников, которые часто едят яблоки, на 39% ниже.Кстати, еще одним фруктом, способным отсрочить смерть, оказался банан. Исследование показало, что употребление банана от трех до шести раз в неделю снижает риск преждевременной смерти почти на 30% у пациентов с гипертонией.«Стоит отметить, что значимой связи между потреблением других фруктов, включая груши, ананасы и виноград, и смертностью от всех причин не выявлено», — подчеркивают авторы работы.А что будет, если есть яблоки или бананы каждый день? Ученые отвечают, что для достижения эффекта вполне достаточно питаться этими фруктами три-шесть раз в неделю.«Увеличение потребления за пределами этого диапазона не дало дополнительных преимуществ», — говорят авторы.По словам ученых, пищевые волокна яблок положительно влияют на уровень холестерина, сахара в крови и артериальное давление, способствуют здоровой кишечной флоре. А фенольные соединения в составе этого фрукта обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми, антивозрастными и противовирусными свойствами. Причем самая высокая концентрация этих соединений содержится в кожуре яблока.«Яблоки могут облегчать симптомы хронических заболеваний и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака во многом благодаря полифенолам. Виноград тоже содержит большое количество полифенолов, однако в нем гораздо меньше пищевых волокон», — подчеркивают ученые.Бананы, в свою очередь, содержат много калия. А как показали исследования, потребление калия из пищевых источников может привести к снижению артериального давления и сокращению общей смертности.

