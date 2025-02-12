Не только кишечная палочка: каковы причины диареи и когда срочно нужен врач

Диарея, или жидкий стул — проблема, с которой хотя бы пару раз в жизни сталкивается каждый. В большинстве случаев она не опасна, и через несколько дней человек снова чувствует себя нормально. Но нужно знать, как вовремя заподозрить более серьёзные состояния, вызывающие диарею: обезвоживание, инфекцию, воспалительное заболевание кишечника, синдром раздраженного кишечника и т. д. Гастроэнтеролог из Lahta Clinic Елизавета Макарова рассказала , когда можно ещё чуть-чуть потерпеть, а когда пора срочно бежать к врачу.Причины диареиВирусы, бактерии и паразитыСамая частая ситуация — вирусные инфекции, особенно у детей. Они передаются через грязные руки, еду, воду и быстро распространяются в школах и детских садах. Энтеровирус, норавиурс, ротавирус, астровирус, цитомегаловирус и знаменитый коронавирус — все они могут приводить к проблемам кишечно-желудочного тракта. Диарея, вызванная вирусом, в большинстве случаев проходит сама через несколько дней.Среди бактерий, возбудителей пищевого отравления и диареи, часто встречаются кишечная палочка, сальмонелла и кампилобактериоз. Они тоже попадают в организм с заражённой едой и водой. Легче всего подхватить их из недоваренного мяса, птицы или морепродуктов, фруктов и овощей, необработанного молока и яиц.АнтибиотикиОни убивают и вредные, и полезные бактерии. Это нарушает естественный баланс микроорганизмов в кишечнике и приводит к диарее. Причиной могут стать и другие лекарства. Часто от проблем со стулом страдают пациенты, которые проходят химио- или иммунотерапию, регулярно принимают нестероидные противовоспалительные препараты или антациды с магнием — лекарства для нейтрализации избыточной желудочной кислоты при изжоге, гастрите и других расстройствах пищеварительной системы.Фруктоза, лактоза и искусственные подсластителиВторичная лактазная недостаточность, то есть непереносимость лактозы на фоне другого заболевания, развивается у большинства людей старше 40 лет в той или иной степени. Поэтому диарея после употребления молочных продуктов встречается достаточно часто. Но плохо усваиваться могут и другие натуральные и искусственные сахара, например, сорбит, эритрит и маннит. Даже фруктоза, натуральный подсластитель, который содержится во фруктах и мёде и считается более полезным, у некоторых людей переваривается с трудом и может провоцировать диарею. Например, если переборщить с черешней или сладким виноградом.Стресс и хирургические вмешательстваМозг и кишечник взаимосвязаны. Поэтому иногда тревога и другие эмоции провоцируют диарею и боли в животе. Такое состояние называется синдромом раздражённого кишечника.Также от диареи страдают некоторые пациенты после частичного удаления кишечника или желчного пузыря.Как помочь себе при диарееВ большинстве случаев острую диарею вызывают вирусы. В этом случае единственное лечение, которое требуется, — восполнить водно-солевой баланс, то есть пить больше жидкости. Лучше, если это будет готовый солевой раствор. Такая диарея пройдет сама за 3–5 дней. При пищевых отравлениях и бактериальных инфекциях могут потребоваться антибактериальные или противопротозойные (для лечения инфекций, вызванных простейшими организмами) препараты. Их может назначить только врач.Есть много вариантов диет при кишечных инфекциях, в том числе BRAT. В неё входит всего четыре продукта: бананы, рис, яблочное пюре и тосты.Сегодня она считается слишком ограничительной, поэтому врачи её не рекомендуют. Лучше всего ориентироваться на свой аппетит и переносимость продуктов. Единственное, что советуют исключить на острый период и пару недель после него, это лактозу, то есть молочные продукты и соусы.Если решить проблему нужно быстрее, чем она пройдёт сама, помогут противодиарейные препараты. Принимать их можно только по назначению врача, особенно, если диарею сопровождает высокая температура и кровь в кале. Некоторые лекарства могут усугубить проблему, вызванную кишечной инфекцией.Когда срочно нужен врачУ детей младшего возраста острая диарея может очень быстро привести к обезвоживанию. Поэтому врача лучше вызвать в тот же день, если было уже много походов в туалет с жидким стулом. Но и детям, и взрослым следует обратиться в больницу сразу, если диарею сопровождают симптомы:температура выше 38°C,острая боль в животе,тошнота и рвота,стул чёрного цвета,алая кровь в стуле,есть признаки обезвоживания (сухость во рту и слизистых, вялость, слабость, редкие мочеиспускания).Обезвоживание особенно опасно для детей и пожилых людей.Если диарея продолжается больше двух недель, она называется хронической. Причиной могут быть проблемы с пищеварительным трактом неинфекционного характера: болезнь Крона, язвенный колит, хронический панкреатит, заболевания поджелудочной железы и т. д. Помимо этого, к хронической диарее могут привести пищевая аллергия или непереносимость, длительный приём некоторых лекарств, в том числе антибиотиков. Чтобы назвать точную причину или поставить диагноз, врач назначит анализы, и, при необходимости, другие инструментальные исследования.ПрофилактикаЧасто диареи можно избежать, если соблюдать простые правила гигиены: мыть руки, особенно после работы с сырым мясом, яйцами, посещения туалета, смены подгузников, работы с землей, контакта с животным. Намыливать руки нужно не менее 20 секунд. Если нет возможности помыть руки, можно воспользоваться дезинфицирующим средством, содержащим не менее 60% спирта.С паразитами, которые приводят к диарее, часто сталкиваются путешественники в странах с антисанитарными условиями и недостатком чистой воды. Поэтому особенно важно соблюдать все эти правила заграницей. Нужно всегда носить с собой бутылку чистой воды, использовать её для мытья рук, фруктов, овощей и чистки зубов. Напитки, приготовленные на кипячёной воде, такие как кофе и чай, скорее всего, безопасны.Защитить от ротавируса ребёнка поможет вакцинация.ГлавноеОстрая диарея длится до двух недель и, в большинстве случаев, проходит сама. Можно помочь себе, принимая безрецептурные противодиарейные препараты и низколактозная диета. Но стоит сразу обратиться к врачу, если диарея сопровождается повышенной температурой, тошнотой или рвотой, болью в животе или кровью в стуле. Если диарея у ребёнка, вызывать врача нужно уже в первые сутки, даже если нет других симптомов, потому что у детей быстрее начинается обезвоживание. Если диарея не прошла через две недели, вероятнее всего, она вызвана не инфекцией, а другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пищевой аллергией, непереносимостью или реакцией на лекарства. В этой ситуации не нужно заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться в больницу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки