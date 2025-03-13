Россиян предупредили об опасности сахарозаменителей

Чрезмерное употребление сахарозаменителей может привести к развитию желудочно-кишечных расстройств, предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.«Избыточное потребление может привести к нарушению микрофлоры кишечника и возникновению желудочно-кишечных расстройств. Стоит учитывать, что длительное употребление особо сладких сахарозаменителей также может повлиять на восприятие вкуса натуральных продуктов, — рассказал Панов. — Кроме того, существуют категории людей, которым следует проявлять особую осторожность при употреблении сахарозаменителей».В частности, химик рекомендовал избегать таких подсластителей беременным женщинам, потому что влияние этих веществ на плод еще не изучено. Сахарозаменители, по его словам, могут навредить и людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.«Также не рекомендуется давать эти добавки детям до 12 лет, учитывая недостаточную изученность их воздействия на растущий организм. Не стоит забывать и о том, что натуральные подсластители могут стать причиной возникновения аллергических» реакций, добавил Панов.Ранее врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов предупредил о последствиях регулярного употребления полуфабрикатов. Он объяснил, что подобные продукты содержат большое количество трансжиров, соли, консервантов, красителей, при этом клетчатки, витаминов и антиоксидантов в них не хватает.

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