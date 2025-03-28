ECO: злоупотребление солью повышает риск развития ожирения

Ученые из Финского института здравоохранения и социального обеспечения установили, что у людей, потребляющих много соли, чаще развивается общее или абдоминальное ожирение. Результаты исследования будут представлены на Европейском конгрессе по вопросам ожирения 11-14 мая (ECO 2025, Испания).В исследовании приняли участие 2222 мужчины и 2792 женщины в возрасте 18 лет и старше. Испытуемых попросили детально рассказать о своем рационе для оценки потребления натрия (составляющей столовой соли). У части участников (558 мужчин и 702 женщины) также были взяты образцы мочи — в ней сохраняются продукты переработки солей.На втором этапе у всех участников измерили окружность талии и вес. Результаты показали, что среднее дневное потребление натрия составило 12 граммов у мужчин и девять граммов у женщин. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять до пяти граммов.Также ученые обнаружили, что у любителей соленых продуктов и участников с высокой концентрацией натрия в моче чаще развивалось общее или абдоминальное ожирение — отложением жира в области туловища и внутренних органов. Исследователи подсчитали, что у женщин, активно потребляющих натрий, риск общего ожирения был повышен в 4,3 раза, а вероятность абдоминального ожирения — в 3,4 раза. Для мужчин увеличение риска составило 6,0 и 4,7 раз соответственно.Ученые отметили, что между злоупотреблением солью и ультра-обработанными продуктами (чипсами, фастфудом, солеными соусами) связи найдено не было. Это позволяет предположить, что избыток натрия влияет на вес тела с помощью неизученных механизмов.

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