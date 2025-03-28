Камни в желчном пузыре. Какие опасные нарушения возникают при разных видах анемии?

Анемия существует в разных формах, и последствия некоторых из них могут быть очень опасными.Анемия — это состояние, при котором наблюдается недостаточное количество эритроцитов или сниженная концентрация гемоглобина в этих клетках крови. Пигмент крови гемоглобин важен для транспорта кислорода. Когда его становится меньше, снижается способность крови транспортировать кислород по организму, что вызывает характерные симптомы: бледность, усталость, недостаток энергии.«Обычно, когда речь заходит об анемии, ее связывают с недостатком железа. Действительно, железодефицитная анемия является наиболее распространенной разновидностью этого состояния — как правило, она возникает в условиях скудного питания (главным образом, из-за нехватки мяса) или в результате кровотечений. Но анемия бывает не только железодефицитной», - предупредила в беседе с MedikForum.ru терапевт Ирина Андреева.Какие виды анемии также известны:Анемия, вызванная дефицитом фолиевой кислоты. Витамин B9 участвует в образовании клеток крови, поэтому его дефицит тоже может вести к её возникновению.Пернициозная анемия. Вызывается дефицитом витамина B12, обычно из-за недостаточного поступления этого вещества с пищей.Почечная анемия. Важный для кроветворения гормон эритропоэтин вырабатывается почками. При заболеваниях почек выработка этого гормона может нарушаться, что способствует развитию анемии.Апластическая анемия. В ее случае по крайней мере два из трех типов клеток крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) вырабатываются в уменьшенном количестве или не вырабатываются вообще.Наследственные гемолитические анемии. Воснове этих форм лежит повышенный распад клеток крови, из-за чего сокращается продолжительность жизни эритроцитов . Примерами являются сфероцитоз, серповидноклеточная анемия и талассемия.Симптомы и последствияВсе виды анемии объединяет то, что в организме нарушается транспорт кислорода. Поэтому ряд признаков, указывающих на такое нарушение, является для них общим.Бледность кожи и слизистых оболочек;Трудности с концентрацией внимания;Частая головная боль;Одышка при физической нагрузке;Увеличение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя.Другие симптомы различаются в зависимости от типа анемии — такими симптомами могут быть в том числе опасные нарушения в работе организма.Воспаление кожи и слизистых оболочек (при железодефицитной анемии)Помимо воспаления возможны потрескавшиеся уголки рта, ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи (иногда с зудом), а также затрудненное глотание.Желтуха и камни в желчном пузыре (гемолитическая анемия)У людей с гемолитической анемией также наблюдаются признаки повышенного распада крови. Поскольку это происходит в селезенке, орган обычно увеличивается. Одним из продуктов распада является билирубин — его избыточное выделение способствует пожелтению кожи и слизистых оболочек. Кроме того, накопление билирубина может привести к образованию камней в желчном пузыре, вызывающих очень сильную боль при закупорке желчных протоков.Боль в костях и повреждение органов (серповидноклеточная анемия)Когда эритроциты становятся серповидноклеточными, они могут закупоривать мелкие кровеносные сосуды, из-за чего нарушается подача кислорода в ткани. Последствием этого процесса становятся боли в костях и повреждения органов.«При серповидноклеточной анемии может внезапно увеличиться селезенка, что связано с риском развития опасного для жизни состояния, известного как селезеночная секвестрация. В такой момент почти вся кровь, которая должна течь по телу, задерживается в селезенке, что вызывает состояние шока с учащенным сердцебиением, низким кровяным давлением и крайней бледностью. В случае секвестрации селезенки к пострадавшему человеку следует немедленно вызвать скорую помощь».Неврологические жалобы (пернициозная анемия)Анемия, вызванная дефицитом витамина B12, часто сопровождается неврологическими нарушениями в виде мышечной слабости, неустойчивой походки, болезненных или покалывающих ощущений в руках и ногах, вплоть до возникновения паралича.«Анемия — состояние, которое необходимо обязательно диагностировать и анализировать, устанавливая его причину. Помимо дефицита железа, дефицита витамина В12 или фолиевой кислоты, вызывать анемию могут хронические воспалительные заболевания, например, ревматоидный артрит или болезнь Крона, а также хронические заболевания почек, аутоиммунные болезни, ВИЧ-инфекция, злокачественные опухоли или заболевания костного мозга».

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