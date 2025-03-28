Назван способ похудеть к лету для мужчин старше 45 лет

Группа ученых из Кореи и Китая назвала способ похудеть к лету для мужчин старше 45 лет.Результаты исследования показали, что десять недель занятий водными видами спорта или аквааэробикой уменьшают объем талии и цифры на весах. Отмечается, что такие тренировки особенно эффективны для людей старше 45 лет, имеющих избыточный вес или ожирение.По мнению исследователей, это объясняется тем, что активность в воде помогает снизить травмы суставов, которые часто сопровождают обычные тренировки людей с избыточным весом или ожирением. Частота занятий должна составлять два-три раза в неделю по шестьдесят минут.

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