Неожиданная проблема: как возникает непереносимость разных видов сахара

Раньше считалось, что это детская проблема, но сегодня она все чаще диагностируется у взрослых, причем иногда — внезапно. Речь идет о непереносимости сахара в его разных видах.Непереносимость сахара часто ошибочно называют аллергией, хотя она не является аллергической реакцией. Возникновение аллергии означает сбой в работе иммунной системы, тогда как непереносимость связана с неспособностью пищеварительной системы (обычно кишечника) правильно расщепить и усвоить какой-то продукт.«При непереносимости сахара организм лишается способности нормально перерабатывать его разные виды — сахарозу, фруктозу, лактозу, сорбитол, галактозу. Если учесть, что сегодня сахар содержится не только в десертах, но и в огромном количестве продуктов питания (как усилитель вкуса или консервант), его непереносимость может серьезно осложнять жизнь множеству людей», - сообщил MedikForum.ru диетолог-нутрициолог Игорь Строков.Симптомы непереносимости сахараТипичная симптоматика включает следующие проявления:Метеоризм;Вздутие, чувство переполненности желудка;Расстройства сна;Боль в животе;Головокружение;Тошнота, рвота;Головная боль;Сердцебиение;Звон в ушах;Синдром раздраженного кишечника;Учащенное мочеиспускание;Сильное потоотделение;Отрыжку;Эмоциональную подавленность, перепады настроения.Непереносимость сахарозыСахароза — самый распространенный в домашнем использовании сахар. У людей, не переносящих сахарозу, в тонком кишечнике отсутствует особый фермент (сахараза-изомальтаза), который может расщеплять столовый сахар до глюкозы. В результате он необработанным попадает в толстый кишечник и вызывает боль, спазмы и другие неприятные симптомы (например, диарею и рвоту) при употреблении сладких продуктов.«Непереносимость сахарозы обычно передается по наследству, но может также возникнуть в результате воспаления кишечника или непереносимости глютена».Непереносимость лактозы (молочного сахара)В этом случае отсутствует фермент лактаза, который делает содержащуюся в молоке и молочных продуктах лактозу легкоусвояемой. При таком нарушении молочный сахар проходит почти через весь пищеварительный тракт и ферментируется бактериями толстой кишки, образуя молочную кислоту (лактат) и газы (метан и водород). Это приводит к типичным симптомам: болям в животе и конечностях, усталости, головным болям, нарушениям сна, депрессивным состояниям, потливости, акне.«Непереносимость лактозы может быть врожденной, но также может развиться в течение жизни, например, из-за заболеваний кишечника, плохого питания или злоупотребления алкоголем».Следует знать: лактоза, помимо молочных продуктов, часто содержится в готовых блюдах, смесях специй, мясных продуктах, пакетированных супах, шоколаде.Непереносимость сорбитолаСорбитол или сорбит — это сахарный спирт, который добавляется во многие промышленно производимые продукты питания (также присутствует в жевательной резинке, некоторых лекарствах). На упаковке он может указываться как E 420 или E 432 - 436 или E 491- 495. В основном его получают из глюкозы, содержащейся в кукурузном и пшеничном крахмале. Кроме того, высоким содержанием сорбита отличаются груши, сливы, яблоки, абрикосы и персики.У здоровых людей сахарный спирт всасывается через стенку кишечника в кровь и расщепляется в печени, но у людей с непереносимостью сорбитола кишечник не пропускает вещество. В результате он остается в кишечнике, где бактерии перерабатывают его в газы, что приводит к возникновению характерных симптомов — диареи, вздутия, тошноты и боли в животе.Следует знать: у людей с непереносимостью фруктозы употребляемый сорбитол может усугублять ее негативные симптомы.Непереносимость фруктозыФруктоза, помимо фруктов и овощей, также присутствует во многих продуктах промышленного производства (например, в десертных изделиях). У людей с ее непереносимостью неправильно функционирует белок (GLUT-5), который отвечает за транспортировку фруктозы в организме. Обычно у них наблюдается расстройство кишечника, но также возможны повышенная усталость, головные боли, изжога.Если человек не знает о своей непереносимости фруктозы и продолжает ее употреблять, в долгосрочной перспективе у него может быть нарушена кишечная флора, в связи с чем возникает синдром раздраженного желудка или кишечника.«Употребление фруктозы при ее непереносимости может вести к такому нарушению функции кишечника, при котором прекращается всасывание важных аминокислот (например, триптофана). Это, в свою очередь, способствует дефициту серотонина и, как следствие, возникновению психических заболеваний, депрессии».Следует знать: в редких случаях непереносимость фруктозы бывает наследственной. Люди с такой непереносимостью подвергаются риску нарушения обмена глюкозы в организме, который вызывает гипогликемию (пониженный уровень сахара в крови). Таким людям рекомендуется полностью отказаться от употребления овощей и фруктов и получать необходимые витамины из других источников.Непереносимость галактозыГалактоза — это простой сахар, который используется в качестве пищевой добавки и заменителя сахара. При непереносимости галактозы повреждается специфический фермент (альфа-галактозидаза), который перерабатывает ее в печени. В результате галактоза накапливается в крови и клетках. Такая неспособность перерабатывать данную разновидность сахара является наследственным заболеванием обмена веществ — галактоземией. Людям с таким заболеванием противопоказано употреблять продукты, содержащие галактозу.Следует знать: галактоза содержится во фруктах, овощах, молочных продуктах (включая безлактозные), а также в грудном молоке. У детей с галактоземией могут возникать нарушения функции печени и желтуха, если им давать галактозу.

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