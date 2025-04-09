Как выбор способа приготовления кофе может повлиять на здоровье сердца

Исследователи из Швеции обнаружили, что способ приготовления кофе может существенно влиять на здоровье сердца. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, показывают, что фильтрованный кофе содержит значительно меньше веществ, повышающих уровень холестерина, по сравнению с другими методами приготовления.Среднестатистический американец выпивает более трех чашек кофе ежедневно, поэтому вопрос о влиянии этого напитка на здоровье становится особенно актуальным. Шведские ученые тщательно изучили различные способы приготовления кофе и их влияние на организм человека. Доктор Дэвид Иггман, соавтор исследования, пояснил, что нефильтрованный кофе и напитки, приготовленные в некоторых типах кофемашин, содержат соединения кафестол и кахвеол. Именно эти вещества способствуют повышению уровня холестерина в крови, что может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Особенно важно отметить, что эти соединения влияют на баланс "хорошего" и "плохого" холестерина: повышают уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности), считающегося вредным, и понижают уровень защитного холестерина ЛПВП (липопротеинов высокой плотности).Фильтрованный же кофе, при приготовлении которого используются бумажные фильтры, задерживающие большую часть этих соединений, оказался наиболее безопасным вариантом для регулярного употребления.Интересно, что не все кофемашины одинаково влияют на качество напитка. Исследователи отмечают, что устройства с жидкостной моделью приготовления, смешивающие кофейный концентрат с горячей водой, производят напиток с минимальным содержанием дитерпенов, сопоставимым с традиционно фильтрованным кофе.При этом стоит помнить, что кофе в умеренных количествах связывают с рядом положительных эффектов для здоровья, включая снижение риска развития диабета второго типа и некоторых видов рака.*

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