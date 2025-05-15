Развеян популярный миф о питании при раке
Анализ десятков клинических и доклинических исследований показал, что гипервитаминоз может представлять серьезную угрозу для здоровья, в том числе способствовать ускоренному росту опухолей за счет нарушения баланса микронутриентов. При этом устойчивой клинической пользы от приема поливитаминов при раке выявлено не было.
Скептически исследователи оценили и эффективность ряда популярных диет — включая кетопитание, интервальное голодание и веганство. Несмотря на перспективные доклинические данные, в реальной практике эти схемы не продемонстрировали доказанной пользы.
В качестве наилучшей стратегии питания авторы исследования называют средиземноморскую диету — как наиболее сбалансированный и физиологически безопасный рацион, обеспечивающий организм необходимыми антиоксидантами, витаминами и полезными жирами. Также подчеркивается важность сочетания питания с физической активностью и отказом от вредных привычек.
Исследователи отмечают, что любые изменения в рационе, особенно в условиях онкозаболеваний, должны проводиться под наблюдением врача или клинического диетолога.
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