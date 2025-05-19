Витамины: классификация и краткий обзор их функций в организме

Витамины – это те вещества, биологическая роль и польза которых для многих из нас вовсе не очевидна...Витамины для вашего здоровьяВитамины (от лат. vita — «жизнь») — группа низкомолекулярных органических соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы, необходимых для нормальной жизнедеятельности организмов.Классификация витаминов:Жирорастворимые витамины - A , D , E , K , FВодорастворимые витамины - B , C , N , P , UВитаминоподобные вещества: J , L , аденин, дексапантенол, бенфотиаминА витамины:А1 - ретинолА2 - дегидроретинолСуточная потребность - 900 мкгВходит в состав зрительного пигмента, обеспечивает нормальное зрение.Гипо-, авитаминоз - куринная слепотаB витамины:B1 - тиаминСуточная потребность - 1,5 мгГипо- , авитаминоз - Бери-бери, который сопровождается полиневритами.B2 - рибофлавинСуточная потребность - 1,8 мгУчаствует в окислительно-восстановительных реакциях организма.Гипо- , авитаминоз - выражается нарушением белкового синтеза, помутнением хрусталика.B3(PP) - никотиновая кислотаСуточная потребность - 20 мгГипо- , авитаминоз - пеллагра (дерматиты, диареи, психические нарушения).B4- холинСуточная потребность - 500 мгГипо- , авитаминоз - расстройства печениB5 - пантотеновая кислотаСуточная потребность - 5 мгГипо- , авитаминоз - боли в суставах, выпадение волос, судороги конечностей, параличи, ослабление зрения и памяти.B6 - пиридоксинСуточная потребность - 2 мгУчаствует в белковом обмене, активирует деление клетки, стимулируют эритропоез.Гипо- , авитаминоз - анемия, системная красная волчанкаB7(H)- биотинСуточная потребность - 50 мкгГипо- , авитаминоз - поражения кожи, исчезновение аппетита, тошнота, отечность языка, мышечные боли, вялость, депрессия.B8 - инозитолСуточная потребность - 500 мго гипо- или авитаминозе нет данныхB9(Bc , М) - фолиевая кислотаСуточная потребность - 400 мкгГипо- , авитаминоз - фолиево-дефицитная анемия, нарушения в развитии спинальной трубки у эмбрионаB10 - парааминобензойная кислота ПАБКСуточная потребность - нет данныхСтимулирует выработку витаминов кишечной микрофлорой. Входит в состав фолиевой кислоты.B11 (Bt , O)- левокарнитинСуточная потребность - 300 мгГипо- , авитаминоз - нарушения метаболических процессов.B12 - цианкобаламинВместе с фолиевой кислотой способствуют созреванию макроцитов до эритроцитов.Гипо-, авитаминоз - макроцитарная анемия (болезнь Адисона-Бирмера, Пернициозная анемия).B13- оротовая кислотаСуточная потребность - 1 мгГипо- , авитаминоз - экзема, нейродермит, псориаз, ихтиоз.B14 - метоксантин (кофермент PQQ)B15 - пангамовая кислотаСуточная потребность - 100 мгB16-диметилглицинС витамин - аскорбиновая кислотаСуточная потребность - 100 мгПовышает свертываемость крови, понижает проходимость сосудов, стимулирует регенерацию тканей, стимулирует синтез интерферона, стимулирует синтез гормонов коры и мозгового вещества надпочечников, в частности: катехоламинов и ГКС. Последние две функции сбалансированы.Гипо- , авитаминоз - цинга.D витаминыD1 - ламистеролD2 - эргокальциферолD3 - холекальциферолD4 - дигидрокальциферолD5 - ситокальциферолРегулируют Ca - P метаболизм .Гипо- , авитаминоз - рахит, остеомаляция, остеопорозЕ витамины? токоферол? токоферол? токоферолСуточная потребность - 15мгНервно-мышечные нарушения: спинально-мозжечковая атаксия (атаксия Фридрейха), миопатии, анемия, нарушение репродуктивных функции.F витаминыОмега-3Омега-6Гипо- , авитаминоз - атеросклероз, замедление развития, ускоренное старение тканейК витаминыК1 - филлохинонК2 - фарнихинонСуточная потребность - 120 мкгГипо- , авитаминоз - гипокоагуляцияN витаминыЛипоевая кислотаТиоктовая кислотаСуточная потребность - 30 мгГипо- , авитаминоз - нарушения нормальной функционирования печениP витаминкатехины,антоцианы,полифенолыГипо- , авитаминоз - ломкость капилляровU витамин - метионинСчитается противоязвенным фактором.

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