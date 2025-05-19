Витамины: классификация и краткий обзор их функций в организме
Витамины для вашего здоровья
Витамины (от лат. vita — «жизнь») — группа низкомолекулярных органических соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы, необходимых для нормальной жизнедеятельности организмов.
Классификация витаминов:
Жирорастворимые витамины - A , D , E , K , F
Водорастворимые витамины - B , C , N , P , U
Витаминоподобные вещества: J , L , аденин, дексапантенол, бенфотиамин
А витамины:
А1 - ретинол
А2 - дегидроретинол
Суточная потребность - 900 мкг
Входит в состав зрительного пигмента, обеспечивает нормальное зрение.
Гипо-, авитаминоз - куринная слепота
B витамины:
B1 - тиамин
Суточная потребность - 1,5 мг
Гипо- , авитаминоз - Бери-бери, который сопровождается полиневритами.
B2 - рибофлавин
Суточная потребность - 1,8 мг
Участвует в окислительно-восстановительных реакциях организма.
Гипо- , авитаминоз - выражается нарушением белкового синтеза, помутнением хрусталика.
B3(PP) - никотиновая кислота
Суточная потребность - 20 мг
Гипо- , авитаминоз - пеллагра (дерматиты, диареи, психические нарушения).
B4- холин
Суточная потребность - 500 мг
Гипо- , авитаминоз - расстройства печени
B5 - пантотеновая кислота
Суточная потребность - 5 мг
Гипо- , авитаминоз - боли в суставах, выпадение волос, судороги конечностей, параличи, ослабление зрения и памяти.
B6 - пиридоксин
Суточная потребность - 2 мг
Участвует в белковом обмене, активирует деление клетки, стимулируют эритропоез.
Гипо- , авитаминоз - анемия, системная красная волчанка
B7(H)- биотин
Суточная потребность - 50 мкг
Гипо- , авитаминоз - поражения кожи, исчезновение аппетита, тошнота, отечность языка, мышечные боли, вялость, депрессия.
B8 - инозитол
Суточная потребность - 500 мг
о гипо- или авитаминозе нет данных
B9(Bc , М) - фолиевая кислота
Суточная потребность - 400 мкг
Гипо- , авитаминоз - фолиево-дефицитная анемия, нарушения в развитии спинальной трубки у эмбриона
B10 - парааминобензойная кислота ПАБК
Суточная потребность - нет данных
Стимулирует выработку витаминов кишечной микрофлорой. Входит в состав фолиевой кислоты.
B11 (Bt , O)- левокарнитин
Суточная потребность - 300 мг
Гипо- , авитаминоз - нарушения метаболических процессов.
B12 - цианкобаламин
Вместе с фолиевой кислотой способствуют созреванию макроцитов до эритроцитов.
Гипо-, авитаминоз - макроцитарная анемия (болезнь Адисона-Бирмера, Пернициозная анемия).
B13- оротовая кислота
Суточная потребность - 1 мг
Гипо- , авитаминоз - экзема, нейродермит, псориаз, ихтиоз.
B14 - метоксантин (кофермент PQQ)
B15 - пангамовая кислота
Суточная потребность - 100 мг
B16-диметилглицин
С витамин - аскорбиновая кислота
Суточная потребность - 100 мг
Повышает свертываемость крови, понижает проходимость сосудов, стимулирует регенерацию тканей, стимулирует синтез интерферона, стимулирует синтез гормонов коры и мозгового вещества надпочечников, в частности: катехоламинов и ГКС. Последние две функции сбалансированы.
Гипо- , авитаминоз - цинга.
D витамины
D1 - ламистерол
D2 - эргокальциферол
D3 - холекальциферол
D4 - дигидрокальциферол
D5 - ситокальциферол
Регулируют Ca - P метаболизм .
Гипо- , авитаминоз - рахит, остеомаляция, остеопороз
Е витамины
? токоферол
? токоферол
? токоферол
Суточная потребность - 15мг
Нервно-мышечные нарушения: спинально-мозжечковая атаксия (атаксия Фридрейха), миопатии, анемия, нарушение репродуктивных функции.
F витамины
Омега-3
Омега-6
Гипо- , авитаминоз - атеросклероз, замедление развития, ускоренное старение тканей
К витамины
К1 - филлохинон
К2 - фарнихинон
Суточная потребность - 120 мкг
Гипо- , авитаминоз - гипокоагуляция
N витамины
Липоевая кислота
Тиоктовая кислота
Суточная потребность - 30 мг
Гипо- , авитаминоз - нарушения нормальной функционирования печени
P витамин
катехины,
антоцианы,
полифенолы
Гипо- , авитаминоз - ломкость капилляров
U витамин - метионин
Считается противоязвенным фактором.
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