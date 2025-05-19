Epilepsia: загрязненный воздух увеличивает шансы появления эпилепсии на 9,6%

Канадские ученые из Западного университета обнаружили тревожную связь между качеством воздуха и неврологическим здоровьем. Согласно новым данным, длительное воздействие загрязненного воздуха может увеличивать вероятность развития эпилепсии у взрослых.Команда проанализировала данные более 24 тыс. новых случаев эпилепсии в Онтарио за шестилетний период. Результаты показали, что повышенная концентрация мелких твердых частиц в воздухе увеличивает риск развития заболевания на 5,5%, а воздействие озона — на 9,6%.Эпилепсия остается одним из наиболее распространенных неврологических расстройств, затрагивающих примерно шесть человек из 1000. Особую тревогу у медиков вызывает тот факт, что до трети пациентов не реагируют на существующие противосудорожные препараты.Ученые надеются, что полученные результаты повлияют на экологическую политику и помогут улучшить систему медицинской помощи в регионах с неблагополучной экологической обстановкой. В ближайших планах исследовательской группы — изучение влияния лесных пожаров на неврологическое здоровье населения.

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