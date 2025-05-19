Как избежать заражения паразитами при употреблении речной рыбы

Если человек недавно ел сырую или плохо приготовленную речную рыбу, важно внимательно отнестись к своему самочувствию. Об этом рассказали специалисты в материале пресс-службы Пироговского университета.Профессор Андрей Маталин, доктор биологических наук, объяснил, что паразиты, содержащиеся в речной рыбе, могут проникать в организм человека и существовать в нем до 10–20 лет. Некоторые из них вызывают заболевания, такие как описторхоз и клонорхоз, которые поражают печень и желчные пути. Симптомы заражения могут проявиться только через несколько недель или даже месяцев после употребления рыбы.Наибольшую опасность представляют рыбы семейства карповых — это карп, лещ, плотва, густера, клейка и другие. У них часто обнаруживают паразитов-сосальщиков. Хищные рыбы, такие как щука, окунь, ерш и судак, могут быть заражены ленточными червями, в том числе широким лентецом и дифиллоботриумом. Эти паразиты поражают кишечник, а иногда и печень человека.Заражение может происходить через вяленую рыбу, если она была приготовлена с нарушением технологии. По словам Маталина, для обезвреживания паразитов рыбу нужно либо глубоко замораживать — на 7 часов при -40°C или на 32 часа при -28°C, либо тщательно просаливать в растворе с содержанием соли не менее 10 граммов на литр воды при температуре около 2°C.Особенно высок риск заражения при покупке рыбы у частных лиц или на стихийных рынках. В таких случаях невозможно проверить, соблюдались ли все санитарные нормы при приготовлении продукта. Часто рыба оказывается недосоленной или не прошла заморозку, что делает её потенциально опасной для употребления.Паразитов нельзя увидеть невооружённым глазом, поскольку они прячутся в мышцах и находятся в состоянии покоя. Даже визуально свежая рыба может оказаться заражённой. Для точного диагноза требуется лабораторное исследование, которое невозможно провести в домашних условиях.Если после употребления рыбы появляются странные симптомы, важно обратиться к врачу. Он может провести опрос о рационе и назначить необходимые анализы. Современные противоглистные препараты обычно справляются с большинством видов паразитов. Однако в редких случаях требуется хирургическое вмешательство.Чтобы снизить риск заражения, следует отдавать предпочтение промышленно произведённой рыбе. Такие производители обязаны соблюдать технологии, которые уничтожают паразитов. При домашнем приготовлении достаточно 20 минут термической обработки — например, жарки или варки. Горячее копчение также считается эффективным способом обезвреживания.

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