Опасность привычки терпеть при позывах в туалет объяснили

Физиотерапевт Лаура Гарсия заявила, что никогда не стоит терпеть при позывах в туалет.Как пояснила Гарсия, когда человек терпит при позывах в туалет, у него перегружается вся мочеполовая система. Кроме того, происходит вредное давление на мышцы тазового дна. Врач предрекла проблемы с мочевым пузырем при сохранении этой привычки на протяжении длительного времени.В связи с этим Гарсия порекомендовала установить здоровый режим мочеиспускания. Это значит, что в туалет необходимо идти тогда, когда появляется реальная потребность, поскольку преждевременное опорожнение мочевого пузыря тоже вредит здоровью.

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