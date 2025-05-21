Ученые выяснили, как вакцины от гриппа и COVID-19 влияют на менструальный цикл

Учёные обнаружили, что вакцинация от гриппа и COVID-19 может вызывать незначительные временные изменения в продолжительности менструального цикла у женщин. Исследование, опубликованное в научном журнале JAMA Network Open, показало, что эти изменения в среднем не превышают одного дня и носят временный характер.Исследовательская группа из Орегонского университета здравоохранения и науки провела масштабный анализ данных 1501 женщины репродуктивного возраста, отслеживавших свой менструальный цикл с помощью мобильного приложения. Возраст участниц составлял от 18 до 45 лет, причём все они имели регулярные циклы и не использовали гормональные контрацептивы на момент исследования. Примечательно, что 791 женщина получила только вакцину от гриппа, а 710 участниц прошли одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19.Результаты исследования выявили, что у женщин, получивших только противогриппозную вакцину, наблюдалось увеличение продолжительности менструального цикла в среднем на 0,4 дня. У тех, кто прошёл двойную вакцинацию, этот показатель составил около 0,49 дня. Статистически значимых различий между этими двумя группами учёные не обнаружили, что говорит о сходном воздействии обоих вариантов вакцинации.Интересные закономерности были выявлены при анализе фазы менструального цикла, в которую проводилась вакцинация. Наиболее выраженные изменения наблюдались у женщин, вакцинированных в фолликулярную фазу — увеличение на 0,82 дня после вакцинации от гриппа и на 0,99 дня после комбинированной вакцинации. В противоположность этому, у женщин, получивших прививки в лютеиновую фазу менструального цикла, изменения были минимальными и составили -0,16 и -0,14 дня соответственно.Исследователи также зафиксировали, что у небольшого процента участниц наблюдались более значительные изменения. Увеличение продолжительности цикла на восемь и более дней было отмечено у 4,7% женщин после вакцинации только от гриппа и у 5,9% — после двойной вакцинации. Однако разница между этими показателями также не достигла статистической значимости, что указывает на отсутствие дополнительного риска при одновременном введении обеих вакцин.Научная работа проводилась с апреля 2023 по февраль 2024 года, что позволило исследователям проанализировать данные о трёх менструальных циклах до вакцинации и цикле, совпавшем с проведением иммунизации. Такой подход обеспечил возможность установить базовый уровень для каждой участницы и точно оценить изменения, связанные с вакцинацией.Механизм воздействия вакцин на менструальный цикл, как предполагают учёные, может быть связан с временной активацией иммунной системы. Вакцинация стимулирует иммунный ответ, который теоретически может влиять на воспалительные процессы, играющие роль в регуляции менструального цикла. Эти изменения носят преходящий характер и не оказывают долгосрочного влияния на репродуктивное здоровье женщин.Полученные результаты имеют важное практическое значение, поскольку предоставляют женщинам и медицинским работникам достоверную информацию о возможных кратковременных изменениях менструального цикла после вакцинации. Эти данные могут помочь снизить беспокойство, связанное с принятием решения о вакцинации, и подтверждают, что изменения носят минимальный и обратимый характер.

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