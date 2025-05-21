Как заваривать чай из одуванчиков, который помогает при диабете и проблемах с ЖКТ

Конец мая и начало июня — то самое время, когда одуванчики заполоняют все вокруг. Дачники их не любят, так как растение мешает росту саженцев. Однако одуванчик — это съедобный цветок, который может принести пользу здоровью.Для многих людей одуванчики — это символ наступающего лета. Даже если вы живете в большом городе, то наверняка хоть раз видели полянки или газоны, которые усеяны яркими цветами. Их собирают дети, чтобы сделать венки, взрослые устраивают в одуванчиках первые «теплые» фотосессии или же просто любуются, проходя мимо.Скорее всего вы слышали, что одуванчики можно добавлять в салаты, десерты, а также заваривать с ними чай. Правда ли, что это полезно для здоровья? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач Екатерина Кашух.Против диабета, воспаления и проблем с ЖКТВ России чаще всего можно встретить одуванчик лекарственный.«Все части этого растения — от корней до цветков — обладают лечебными свойствами. Современные исследования подтверждают, что одуванчик содержит более сотни биологически активных соединений, а также железо, фосфор, калий, кальций и витамины», — говорит Екатерина Кашух.Так, например, в наземной части одуванчика больше всего витаминов А и К, несколько меньше — витаминов Е и С. Это растение активно используют в кулинарии, косметологии и медицине.Корень одуванчика полезен для ЖКТ. Благодаря инулину (вид растворимой клетчатки) он нормализует работу микрофлоры кишечника. Также в нем содержится тараксацерин — вещество, которое стимулирует выработку желчи.Лютеин и бета-каротин в составе этого растения положительно влияют на остроту зрения, антиоксиданты борются с негативным влиянием свободных радикалов и препятствуют повреждению клеток.«Листья одуванчика — натуральный мягкий диуретик (мочегонное средства). Еще это растение способно понижать уровень сахара, поэтому может быть полезно для людей с сахарным диабетом. Благодаря полифенолам в составе одуванчик обладает противовоспалительными свойствами», — говорит Екатерина Кашух.Чем полезен чай из одуванчикаПолезный одуванчиковый чай изготавливают из разных частей растения, но наибольшей популярностью пользуется напиток из корней цветка.Для его приготовления лучше использовать высушенные корни, собранные ранней весной или поздней осенью — в это время они накапливают максимальное количество инулина, говорит врач. Рецепт приготовления довольно простой.Корешки нужно тщательно вымыть, мелко нарезать и высушить в духовке.Когда они будут готовы, можно заваривать чай. Столовую ложку измельченного корня надо залить стаканом горячей воды (но не кипятка).После этого напиток должен настояться 10–15 минут.Все, чай готов. Можно дегустировать.Напиток на вкус будет горьковатым, так что к чаю из одуванчиков надо привыкнуть. Однако его все же стоит попробовать, считает врач.Кроме того, чай можно приготовить и из верхней части растения, необязательно использовать корни. Напиток из цветков одуванчиков обладает сладковатым вкусом, из листьев — травяным ароматом.Рецепт тоже простой и быстрый.Листья и цветки необходимо тщательно вымыть теплой водой.Промытые части растения следует залить кипятком в заварочном чайнике.После чайник закройте крышкой и дайте настояться 10 минут.Можно добавить мед по вкусу. Все, напиток готов!«Молодые листья одуванчика — отличный ингредиент для весенних салатов. Перед употреблением их рекомендуется вымачивать в подсоленной воде 20–30 минут, чтобы убрать горечь. Такая зелень обогатит рацион витаминами», — говорит Екатерина Кашух.Кому нельзя чай и салат из одуванчикаОднако назначать себе одуванчик самостоятельно не рекомендуется, он подходит не всем.Так, например, при желчнокаменной болезни растение может спровоцировать движение камней. Кроме того, пыльца цветков может вызвать нежелательные реакции у людей с аллергией.При гастрите и язвенной болезни в стадии обострения чай из одуванчика противопоказан, так как он может ухудшить состояние.«Также одуванчик может усиливать действие мочегонных и гипогликемических препаратов. Поэтому перед его регулярным употреблением в лечебных целях стоит проконсультироваться с врачом, особенно если вы принимаете какие-либо лекарства», — напоминает врач.Кроме того, важно помнить, что собирать растения нужно только в экологически чистых местах, подальше от дорог и промышленных зон, поскольку листья, корни и цветы имеют свойство накапливать вредные токсины, поступающие из воды и воздуха. Выбирать следует только молодые одуванчики, так пользы будет в разы больше.

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