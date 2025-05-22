Эксперт по вопросам секса предупредила об убивающей страсть ошибке
По словам Рэйф мысль, что партнеры могут задолжать друг другу секс сама по себе токсична. Она пояснила, что на практике «должником» обычно оказывается один и тот же партнер, у которого более низкое либидо. Со временем чувства вины и долга становятся невыносимыми, что полностью убивает в этом человеке желание и страсть. «Заниматься сексом, потому что надо, а не потому что хочется, — это самый мощный сексуальный тормоз», — считает эксперт.
Рэйф отметила, что сексуальный долг угрожает не только интимному благополучию, но и ставит под вопрос само существование пары. По ее словам, она видела много примеров, когда люди расходились только из-за того, что у них было принято навязывать чувство вины из-за отказа заниматься сексом. Эксперт объяснила, что рано или поздно такая установка приводила к разочарованию обоих.
Чтобы избежать такого сценария, парам с разным уровнем либидо Рэйф посоветовала перестать обвинять друг друга, а затем попытаться найти подход, который устроит обоих. При этом эксперт подчеркнула, что хорошая интимная жизнь — это не только оргазмы, но и прикосновения, поцелуи, совместный досуг и разговоры.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий