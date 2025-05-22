Повод делать это почаще: исследователи доказали, что объятия перед сном спасают от избыточного стресса

Американские учёные Обернского университета доказали, что объятия перед сном спасают от избыточного стресса.В эксперименте приняли участие 143 пары, состоящие в отношениях более 13 лет. Средний возраст мужчин составлял 43 года, а женщин — 40 лет. Добровольцы описали положение своего тела перед сном и заполнили анкету о качестве сна, привязанности к партнёру, уровне стресса вечером и утром.Результаты показали, что те, кто обнимаются на ночь, чувствуют себя спокойнее и лучше высыпаются.«Это может быть полезно для физиологического и межличностного функционирования, но необходимы дальнейшие исследования. Нам ещё многое предстоит изучить в этой области», — поделилась автор эксперимента Кейли Миллер.

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