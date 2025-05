Добавки витамина D демонстрируют признаки защиты от биологического старения

Результаты рандомизированного контролируемого исследования VITAL показывают, что добавление витамина D помогает поддерживать теломеры, защитные колпачки на концах хромосом, которые укорачиваются при старении и связаны с развитием определенных заболеваний. Новый отчет, опубликованный в The American Journal of Clinical Nutrition, основан на данных подисследования VITAL, совместно проведенного исследователями из Mass General Brigham и Medical College of Georgia, и подтверждает многообещающую роль в замедлении пути биологического старения. *«VITAL — это первое масштабное и долгосрочное рандомизированное исследование, которое показало, что добавки витамина D защищают теломеры и сохраняют их длину», — сказала соавтор исследования Джоанн Мэнсон из отдела профилактической медицины в больнице Brigham and Women's Hospital, одного из основателей системы здравоохранения Mass General Brigham. «Это представляет особый интерес, поскольку VITAL также продемонстрировал преимущества витамина D в снижении воспаления и снижении риска отдельных хронических заболеваний старения, таких как запущенный рак и аутоиммунные заболевания».Теломеры состоят из повторяющихся последовательностей ДНК или пар оснований, которые предотвращают деградацию или слияние концов хромосом с другими хромосомами. Укорочение теломер является естественной частью старения и связано с повышенным риском различных возрастных заболеваний.Несколько краткосрочных, небольших исследований предположили, что добавки витамина D или омега-3 жирных кислот могут помочь поддержать теломеры, но результаты были противоречивыми. VITAL — это рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование добавок витамина D3 (2000 МЕ/день) и омега-3 жирных кислот (1 г/день), в котором отслеживались американские женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 50 лет и старше в течение пяти лет. Подисследование теломер VITAL включало 1054 из этих участников, чья длина теломер в лейкоцитах оценивалась на исходном уровне и на 2-м и 4-м годах.По сравнению с приемом плацебо, прием добавок витамина D3 значительно снизил укорачивание теломер в течение четырех лет, предотвратив эквивалент почти трех лет старения по сравнению с плацебо. Добавки жирных кислот омега-3 не оказали существенного влияния на длину теломер в течение всего периода наблюдения.«Наши результаты показывают, что целенаправленное добавление витамина D может быть многообещающей стратегией для противодействия процессу биологического старения, хотя необходимы дальнейшие исследования», — сказал соавтор исследования Хайдун Чжу из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты.

