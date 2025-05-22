Нут и другие продукты с большим количеством клетчатки для людей с диабетом

Клетчатка играет ключевую роль в поддержании общего здоровья. Особенно это касается тех, у кого сахарный диабет. Вот лучшие продукты с клетчаткой, которые подходят людям с диабетом.Нут. Из порции консервированного нута (1/2 стакана) вы получите около 117 ккал, 6 г белка, 19 г углеводов, 2 г жиров и 5 г клетчатки. За счёт клетчатки и белка этот продукт переваривается медленнее и медленно повышает уровень сахара в крови.Семена чиа. Одна столовая ложка этих семян содержит около 70 ккал, 2 г клетчатки, 4 г жира и почти 5 г клетчатки. В ходе одного исследования выяснилось, что у людей с диабетом 2 типа и гипертонией, которые каждый день в течение 12 недель употребляли 40 г семян чиа, значительно снизилось систолическое артериальное давление по сравнению с теми, кто эти семена не ел.Эдамаме. Одна чашка очищенных бобов включает около 188 ккал, 18 г белка, 13 г углеводов и 8 г клетчатки.Малина. Из одной чашки этих ягод вы получите 64 ккал, 14 г углеводов, 8 г клетчатки. Согласно исследованиям, употребление красной малины связано с улучшением переваривания глюкозы и чувствительности к инсулину.Авокадо. В половине авокадо - почти 7 г клетчатки и около 15 г ненасыщенных жиров. За счёт этого продукт усваивается очень медленно.

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