Женщинам назвали две неочевидные причины запоров после 40 лет

Гинеколог Екатерина Волкова заявила, что запоры у женщин после 40 лет зачастую возникают по двум неочевидным причинам. Их врач перечислила в своем Telegram-канале.По словам Волковой, первой причиной проблем с опорожнением кишечника является гипотиреоз. «Щитовидка вырабатывает мало гормонов, из-за чего замедляются все процессы в организме. Это похоже на режим энергосбережения», ? пояснила она.Еще одной причиной запоров врач назвала менопаузу. В этот период снижается активность моторики ЖКТ, а слизистая желудка и кишечника атрофируется, в результате чего пища застаивается, а не переваривается, что и вызывает проблемы с дефекацией.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки