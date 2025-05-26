Женщинам назвали две неочевидные причины запоров после 40 лет
По словам Волковой, первой причиной проблем с опорожнением кишечника является гипотиреоз. «Щитовидка вырабатывает мало гормонов, из-за чего замедляются все процессы в организме. Это похоже на режим энергосбережения», ? пояснила она.
Еще одной причиной запоров врач назвала менопаузу. В этот период снижается активность моторики ЖКТ, а слизистая желудка и кишечника атрофируется, в результате чего пища застаивается, а не переваривается, что и вызывает проблемы с дефекацией.
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