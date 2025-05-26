Дачников предостерегли от нескольких ошибок при лечении прострела в пояснице

Дачники, пытаясь самостоятельно лечиться от прострела в пояснице, часто допускают ошибки. О самых распространенных из них россиян предупредила главный специалист врач-невролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Светлана ПицухаВрач объяснила, что прострел в пояснице — достаточно распространенная у дачников проблема. Для его лечения лучше всего подойдут нестероидные противовоспалительные препараты: мази и пластыри. В некоторых случаях, чтобы снять мышечный спазм, можно дополнительно использовать миорелаксанты, однако эти лекарства должен назначать специалист.В то же время Пицуха предостерегла россиян от самомассажей и упражнений на растяжку при острой боли. Также, по ее словам, нельзя пытаться пропарить поясницу в бане или сауне, так как это может усилить боль. Длительный постельный режим при простреле тоже скорее навредит, чем поможет, добавила врач.

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