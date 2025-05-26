Опасность сна при включенном кондиционере оценили

Спать под включенным кондиционером можно без страха заболеть, если избегать прямого потока воздуха и не устанавливать слишком низкую температуру, считает руководитель товарного направления группы компаний АЯК Наталья Соколова«Можно ли спать с работающим кондиционером — вопрос, который каждый год становится особенно актуальным с наступлением жары. Многие по-прежнему опасаются, что прохладный воздух в ночное время может спровоцировать простуду или воспаление. Однако при соблюдении базовых мер предосторожности сон под кондиционером не представляет опасности», — отметила Наталья Соколова.По ее словам, главное — избегать прямого потока холодного воздуха и не устанавливать слишком низкую температуру в настройках кондиционера. Именно прямое попадание воздушного потока может стать причиной переохлаждения организма, считает эксперт.«Это правило особенно важно соблюдать при размещении кондиционера в спальне: оптимально устанавливать устройство над изголовьем кровати, чтобы исключить попадание потока на человека. Если такой возможности нет, необходимо отрегулировать положение жалюзи таким образом, чтобы прямой поток воздуха не попадал на спящего, либо выбирать кондиционеры с функцией рассеивания воздуха», — пояснила она.При этом оптимальная температура в комнате — от 22 до 25 градусов. Кроме того, разница между температурой внутри помещения и на улице не должна превышать 5-7 градусов, уточнила Соколова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки