Гениально просто: врач раскрыл секрет, как защитить сосуды и не получить инфаркт и инсульт
Умереть от инфаркта или стать инвалидом после инсульта не хочет никто. Но как застраховать себя от катастрофы? Для ответа на этот вопрос и выработки рекомендаций необходимо понимать, в чём причины этих патологических состояний.
О простых, но эффективных методах, которые помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал Ашот Григорьян — эндоваскулярный хирург, детский эндоваскулярный хирург, к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.
Причины инфаркта
Инфаркт и инсульт — это острая нехватка кислорода, доставляемого по сосудам к сердцу и головному мозгу. Причина, по которой наступает это состояние, — прекращение поступления артериальной крови.
В основе остановки кровотока по сосудам сердца и головного мозга — прогресс атеросклероза в сосудах, участвующих в кровоснабжении данных органов. Но неверно полагать, что только отложения холестерина в сосудистой стенке ответственны за развитие этих двух патологических процессов. Дело всё в том, что атеросклеротическая бляшка развивается медленно, постепенно приводя к суживанию просвета артерии.
Такое постепенное уменьшение просвета артерии становится причиной развития ишемической болезни сердца и клиники стенокардии (давящие боли за грудиной). Любая выполняемая физическая нагрузка требует увеличенного притока к органам и тканям. Этот приток обеспечивается сердцем посредством увеличения частоты сокращений.
К сожалению, имеющиеся бляшки в сосудах сердца на фоне такого увеличения частоты работы могут надрываться. А это приводит к тому, что циркулирующие в крови тромбоциты устремляются к этому разорванному участку и приводят к закупорке сосуда.
Почему случается инсульт
В генезе инсульта различают два момента в зависимости от его типа. Причина геморрагического инсульта — разрыв сосуда. Сосуды могут разрываться, если сосудистая стенка изменена вследствие наличия аневризмы либо из-за частых колебаний артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью, кто ее не лечит.
Причиной ишемического инсульта являются эмболы, которые устремляются в сосуды, кровоснабжающие головной мозг, приводя к остановке кровотока по этим самым сосудам. Эмболом может стать фрагмент атеросклеротической бляшки, располагающейся в устье внутренней сонной артерии, вегетации на клапанах сердца, тромбы в ушке левого предсердия у пациентов с нарушениями ритма сердца.
Как защитить себя
Самое простое правило — периодические медицинские осмотры у специалистов разного профиля. Даже если вам кажется, что нет особых жалоб, или те жалобы, что беспокоят, появляются крайне редко и только на фоне чрезмерной нагрузки, всё равно необходимо обратиться к специалисту. А зная факторы, которые лежат в основе развития этих патологических состояний, можно воздействовать на них, снижая риск развития инфаркта и инсульта.
Коль скоро в основе двух заболеваний лежит атеросклероз, то следует основной упор делать на снижение поступления холестерина извне. Прогресс атеросклероза немыслим без поступления в наш организм продуктов, богатых животными жирами и быстро усваиваемыми углеводами. Т. е. в наших силах уменьшить их потребление, убрав привычный фастфуд, перекусы, напитки с высоким содержанием сахара.
Взять за правило:
есть продукты, богатые клетчаткой, заправлять салаты растительным маслом;
вместо перекусов всевозможными снеками, печеньями, есть фрукты, различные ягоды или орехи (при отсутствии аллергии на них).
Не стоит забывать и о физической активности. Утром делать зарядку, в течение дня или по его окончании совершать пешие прогулки. Такая активность будет способствовать утилизации накопленных жиров, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Эти правила касаются профилактики инфаркта и инсульта как результата прогресса атеросклероза.
Чтобы не было ишемического инсульта
Ишемический инсульт может быть последствием миграции эмбола в сосуд головного мозга. Эмболом называют любой органический либо неорганический материал, который перемещается по кровеносной системе.
Неорганический материал попадает в кровеносную систему при выполнении какой-либо операции. А органическим материалом может быть тромб, вегетация на клапане. При определенных условиях эти органические элементы «отрываются» от стенки сосуда или камеры сердца и, перемещаясь с током крови, могут оказаться в сосудах головного мозга, становясь причиной ишемического инсульта.
Единственная профилактика развития данного инсульта заключается в своевременном проведении профилактических осмотров с выявлением вегетаций или сформированных тромбов и их устранении.
Если дело в аневризме
Профилактика инсульта, причина которого — разрыв сосудов головного мозга, заключается в проведении диспансеризации. Именно при ней и выполнении ультразвукового исследования органов и сосудов можно заподозрить возможность аневризмы сосудов головного мозга.
Также следует контролировать показатели артериального давления, т. к. частые колебания этих показателей приводят к повреждению сосудистой стенки посредством ряда процессов происходящих в ее толще, что в конечном итоге приводит к разрыву сосуда и развитию геморрагического инсульта. Образ жизни, физическая активность, пищевые привычки и привычка проходить диспансеризацию — вот простые правила, позволяющие избежать развития инфаркта и инсульта.
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