Гениально просто: врач раскрыл секрет, как защитить сосуды и не получить инфаркт и инсульт

Инфаркты и инсульты — реальная угроза, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Однако, несмотря на статистику, многие из этих заболеваний можно предотвратить, если предпринять определенные шаги для защиты своих сосудов.Умереть от инфаркта или стать инвалидом после инсульта не хочет никто. Но как застраховать себя от катастрофы? Для ответа на этот вопрос и выработки рекомендаций необходимо понимать, в чём причины этих патологических состояний.О простых, но эффективных методах, которые помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал Ашот Григорьян — эндоваскулярный хирург, детский эндоваскулярный хирург, к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.Причины инфарктаИнфаркт и инсульт — это острая нехватка кислорода, доставляемого по сосудам к сердцу и головному мозгу. Причина, по которой наступает это состояние, — прекращение поступления артериальной крови.В основе остановки кровотока по сосудам сердца и головного мозга — прогресс атеросклероза в сосудах, участвующих в кровоснабжении данных органов. Но неверно полагать, что только отложения холестерина в сосудистой стенке ответственны за развитие этих двух патологических процессов. Дело всё в том, что атеросклеротическая бляшка развивается медленно, постепенно приводя к суживанию просвета артерии.Такое постепенное уменьшение просвета артерии становится причиной развития ишемической болезни сердца и клиники стенокардии (давящие боли за грудиной). Любая выполняемая физическая нагрузка требует увеличенного притока к органам и тканям. Этот приток обеспечивается сердцем посредством увеличения частоты сокращений.К сожалению, имеющиеся бляшки в сосудах сердца на фоне такого увеличения частоты работы могут надрываться. А это приводит к тому, что циркулирующие в крови тромбоциты устремляются к этому разорванному участку и приводят к закупорке сосуда.Почему случается инсультВ генезе инсульта различают два момента в зависимости от его типа. Причина геморрагического инсульта — разрыв сосуда. Сосуды могут разрываться, если сосудистая стенка изменена вследствие наличия аневризмы либо из-за частых колебаний артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью, кто ее не лечит.Причиной ишемического инсульта являются эмболы, которые устремляются в сосуды, кровоснабжающие головной мозг, приводя к остановке кровотока по этим самым сосудам. Эмболом может стать фрагмент атеросклеротической бляшки, располагающейся в устье внутренней сонной артерии, вегетации на клапанах сердца, тромбы в ушке левого предсердия у пациентов с нарушениями ритма сердца.Как защитить себяСамое простое правило — периодические медицинские осмотры у специалистов разного профиля. Даже если вам кажется, что нет особых жалоб, или те жалобы, что беспокоят, появляются крайне редко и только на фоне чрезмерной нагрузки, всё равно необходимо обратиться к специалисту. А зная факторы, которые лежат в основе развития этих патологических состояний, можно воздействовать на них, снижая риск развития инфаркта и инсульта.Коль скоро в основе двух заболеваний лежит атеросклероз, то следует основной упор делать на снижение поступления холестерина извне. Прогресс атеросклероза немыслим без поступления в наш организм продуктов, богатых животными жирами и быстро усваиваемыми углеводами. Т. е. в наших силах уменьшить их потребление, убрав привычный фастфуд, перекусы, напитки с высоким содержанием сахара.Взять за правило:есть продукты, богатые клетчаткой, заправлять салаты растительным маслом;вместо перекусов всевозможными снеками, печеньями, есть фрукты, различные ягоды или орехи (при отсутствии аллергии на них).Не стоит забывать и о физической активности. Утром делать зарядку, в течение дня или по его окончании совершать пешие прогулки. Такая активность будет способствовать утилизации накопленных жиров, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Эти правила касаются профилактики инфаркта и инсульта как результата прогресса атеросклероза.Чтобы не было ишемического инсультаИшемический инсульт может быть последствием миграции эмбола в сосуд головного мозга. Эмболом называют любой органический либо неорганический материал, который перемещается по кровеносной системе.Неорганический материал попадает в кровеносную систему при выполнении какой-либо операции. А органическим материалом может быть тромб, вегетация на клапане. При определенных условиях эти органические элементы «отрываются» от стенки сосуда или камеры сердца и, перемещаясь с током крови, могут оказаться в сосудах головного мозга, становясь причиной ишемического инсульта.Единственная профилактика развития данного инсульта заключается в своевременном проведении профилактических осмотров с выявлением вегетаций или сформированных тромбов и их устранении.Если дело в аневризмеПрофилактика инсульта, причина которого — разрыв сосудов головного мозга, заключается в проведении диспансеризации. Именно при ней и выполнении ультразвукового исследования органов и сосудов можно заподозрить возможность аневризмы сосудов головного мозга.Также следует контролировать показатели артериального давления, т. к. частые колебания этих показателей приводят к повреждению сосудистой стенки посредством ряда процессов происходящих в ее толще, что в конечном итоге приводит к разрыву сосуда и развитию геморрагического инсульта. Образ жизни, физическая активность, пищевые привычки и привычка проходить диспансеризацию — вот простые правила, позволяющие избежать развития инфаркта и инсульта.

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