Учёные обнаружили, что детские хлопья стали менее полезными, чем 10 лет назад
Эксперты для проведения нового исследования использовали данные из Mintel Global New Products Database. Были проанализированы все недавно выпущенные готовые к употреблению хлопья, предназначенные для детей в США в период с 2010 по 2023 год. В общей сложности были изучены 1200 наименований хлопьев.
Основные питательные вещества, на которые обращали внимание учёные, включали общее количество жира, общее количество углеводов, сахар, натрий, белок и клетчатку на порцию.
Выяснилось, что с 2010 по 2023 год в составе детских хлопьев произошли изменения. Так, в них увеличилось количество общего жира на 34%: с 1,13 г до 1,51 г на порцию; стало больше натрия на 32%: с 156 мг до 206 мг; больше сахара на 11%: с 10,28 г до 11,40 г; больше углеводов: с 26 до 33 г; меньше белка: с 2 г до 1,7 г; меньше клетчатки: с почти 4 г до менее 3 г.
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