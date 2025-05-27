Упражнения на мышцы пресса не гарантируют избавления от болей в спине

Специализированные тренировки мышц пресса могут оказаться менее эффективными в предотвращении болевых ощущений в поясничной области, чем принято считать. Данное утверждение основывается на исследованиях, проведенных специалистами в области физической культуры и спортивной медицины.Хантер Беннетт, представитель кафедры физической культуры и спорта Университета Южной Австралии, подчеркивает, что имеется принципиальное различие между понятиями "пресс" и "кор". В его понимании, когда речь заходит о прессе, большинство людей подразумевают визуально различимые мышцы брюшной полости. Термин "кор" охватывает значительно более обширную мышечную группу, включающую не только абдоминальные мышцы, но также диафрагму, мускулатуру спины, отвечающую за разгибание позвоночника, мышцы бедренной области, ягодичные мышцы и мускулатуру тазового дна.Функциональное назначение этого комплекса мышц заключается в обеспечении стабильности позвоночного столба во время различных движений и равномерном распределении физических нагрузок между верхними и нижними конечностями. Именно на основании этих функций в социальных медиа-платформах распространилось убеждение о том, что систематические тренировки данной мышечной группы способны предупреждать развитие болевого синдрома в спине.Исследовательские данные свидетельствуют о том, что определенные упражнения, включая планку, действительно могут способствовать снижению интенсивности болевых приступов в поясничном отделе. Тем не менее, как отмечает Беннетт, подобные тренировочные программы не демонстрируют превосходства в эффективности по сравнению с альтернативными формами физической активности, такими как регулярные прогулки или занятия силовыми упражнениями.Дополнительные научные изыскания также ставят под сомнение прямую взаимосвязь между укреплением мышц кора и облегчением болевых ощущений. В рамках одного из исследований участники прошли девятинедельный курс специализированных тренировок, направленных на повышение силовых характеристик и стабильности корпуса. Однако полученные результаты не продемонстрировали значительного улучшения в плане снижения болевого синдрома, что дополнительно подвергает сомнению эффективность такого подхода.Несмотря на представленные данные, специалист предостерегает от интерпретации этой информации как свидетельства полной неэффективности мышц кора. Беннетт подчеркивает, что ослабление мышечного аппарата напрямую коррелирует с повышением вероятности развития функциональных ограничений и инвалидизации в преклонном возрасте.Укрепление мускулатуры кора, наряду с общим физическим развитием всего организма, играет важную роль в поддержании физической формы и сохранении здоровья на протяжении всей жизни. Эксперт акцентирует внимание на том, что комплексный подход к физическому развитию остается ключевым фактором в обеспечении долгосрочного благополучия и функциональной активности человека в зрелом возрасте.

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