Названы 10 признаков плохого онколога

Химиотерапевт Ольга Гордеева заявила, что плохого онколога можно вычислить по десяти признакам. Их она назвала в своем Telegram-канале.Гордеева предупредила, что не стоит доверять свое здоровье онкологам, которые предлагают лечиться грибами и травами, поскольку это может быть опасно. «Активные вещества в них непредсказуемо взаимодействуют с лекарствами и приводят к непредсказуемым последствиям», ? пояснила она. Также не нужно лечиться у тех специалистов, которые рекомендуют соду как средство борьбы с раком, отметила врач.По словам Гордеевой, под запретом в качестве терапии находятся и различные БАДы, противопаразитарные средства, препарат АСД и авторские методики. Кроме того, стоит бежать от онкологов, предлагающих почистить организм от шлаков и сесть на лечебную диету, в том числе голодание. Кроме того, врач заявила о неэффективности цитокиногенетической терапии и опровергла миф о том, что рак развивается из-за психосоматики.

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