Названы ранние проявления разных типов слабоумия

Хелен Макдэвитт из Великобритании занялась исследованиями деменции после обнаружения этой болезни у ее бабушки, отца и матери. Она назвала ранние проявления разных типов слабоумия.Эксперт по деменции рассказала, что впервые узнала о заболевании, когда его диагностировали у ее бабушки. По воспоминаниям женщины, из-за болезни у ее пожилой родственницы кардинально изменился характер: она стала злой, параноидальной и обидчивой, хотя раньше была веселой, общительной и эмпатичной. «Она вела дневник, и мы заметили, что записи в нем стали беспорядочными и полными странных записей», — добавила спикер.Британка отметила, что спустя 20 лет эта же болезнь поразила ее отца — у него были похожие симптомы. «Мы начали замечать едва заметные изменения в его характере: он стал замкнутым и говорил странные вещи», — уточнила Макдэвитт. По ее словам, сомнения в болезни родителя исчезли, когда он сказал, что забыл, как заправлять машину. «После этого его состояние стало быстро ухудшаться. Он стал очень агрессивным, злым и сердитым. Он мог проявлять словесную агрессию, а иногда и швырять вещи», — перечислила симптомы эксперт.При этом у матери Макдэвитт, по ее словам, болезнь проявлялась совершенно по-другому. У женщины в 78 лет обнаружили сосудистую деменцию. Этот вид заболевания возникает из-за череды микроинсультов, после которых уменьшается приток крови к головному мозгу. Ранние признаки сосудистой деменции очень разнообразны и часто едва заметны, но обычно включают трудности с планированием, проблемы с пониманием, концентрацией внимания и перепады настроения.

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