Можно ли прививаться от клеща в конце мая и июне, объяснила инфекционист Селиванова

В этом году клещи особенно активны: они проснулись уже в конце марта, а сейчас у них идет настоящий сезон охоты. Вакцинироваться надо заранее, первую дозу обычно делают в феврале. Но как быть тем, кто не успел? Разбираемся с врачом.Согласно последним данным Роспотребнадзора, от клещевого энцефалита в этом году уже привились более 2,7 миллиона человек. Люди из разных регионов жалуются на укусы — медики помогли как минимум 175 тысячам россиян.Где клещей больше всегоСамое большое количество жалоб на укусы поступило из следующих регионов:Республика Алтай,Кировская область,Томская область,Костромская область,Кемеровская область,Свердловская область.Укус паразита может быть очень опасен. Человек рискует получить клещевой энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему. Оно может привести к серьезным последствиям, вплоть до инвалидности и летального исхода.Кроме того, клещи переносят эрлихиоз, болезнь Лайма, туляремию, бабезиоз, пятнистую лихорадку. Чем опасна каждая болезнь, можно узнать ЗДЕСЬ.Врачи настоятельно рекомендуют прививаться от клещевого энцефалита. В поликлинике вам могут сделать 3 прививки в течение года. Начинать вакцинацию рекомендуют зимой или даже осенью, чтобы успел сформироваться иммунитет.Но как быть тем, кто по каким-либо причинам не успел сделать прививку? Об этом «Доктору Питеру» рассказала инфекционист Марина Селиванова.«Клещи просыпаются весной, чаще всего в конце марта или начале апреля. Они активны всё лето и первую половину осени, вплоть до октября. Но самый пик охоты — это конец весны и первая половина лета», — говорит эксперт.Вакцинироваться от клещевого энцефалита нужно даже городским жителям. Во-первых, паразиты обитают и на полянке возле дома, и в центральных парках. Во-вторых, никто не отменял выезды на шашлыки, дачу, а также походы на речку или озеро, чтобы искупаться в жару.Если вы не успели вакцинироваться осенью или зимой, то можете сделать это в мае или июне, говорит врач. Для таких случаев существует схема экстренной вакцинации.Схема экстренной вакцинации от клещаСуществует так называемый нулевой день, когда вам вводят первую дозу вакцины. После нее иммунная система уже начинает активно вырабатывать антитела.Вторую прививку необходимо сделать через две недели после первой. То есть на 14-й день вы получаете еще одну дозу вакцины.После этого уже проводится ревакцинация через год. На этом основной этап завершен, для поддержания иммунитета следующую прививку надо делать уже через 3 года.«Иммунный ответ формируется в течение 14 дней после введения второй дозы вакцины. Полноценная вакцинация обеспечивает защиту организма на 3 года, но ее необходимо обновлять. После того как вы ревакцинировались через год, надо ставить прививку каждые 3 года перед началом эпидемиологического сезона», — поясняет эксперт.Экстренная или ускоренная вакцинация отличается от обычной лишь интервалом между введением первых двух доз. Если бы вы вакцинировались вовремя, то он растянулся бы до месяца. Но когда времени нет, человека прививают уже через две недели.Схема ускоренной вакцинации подходит как взрослым, так и детям. Помните, что иммунитет у здорового человека любого возраста вырабатывается примерно через две недели после введения второй дозы препарата и сохраняется ориентировочно на три года. Затем нужна ревакцинация.Независимо от того, привиты вы от клеща или нет, необходимо соблюдать меры безопасности: носить закрытую одежду и использовать противоклещевые репелленты.

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