Нет ни боли в груди, ни одышки: 8 признаков «молчаливого» инфаркта назвала кардиолог ФМБА
Инфаркт миокарда традиционно ассоциируется с давящей болью в груди, одышкой, холодным потом и резкой слабостью. Но иногда таких классических симптомов может не быть.
Как рассказала «Доктору Питеру» Екатерина Плохова, врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России, такой молчаливый инфаркт врачи диагностируют чаще, чем принято считать. По разным оценкам, от 20 до 40% всех инфарктов могут протекать без явных болевых ощущений.
«Пациент продолжает жить своей обычной жизнью, не подозревая, что часть его сердечной мышцы уже повреждена. А в ряде случаев — что он уже перенес инфаркт», — поясняет Екатерина Плохова.
По словам кардиолога, очень часто такие инфаркты случаются у людей, страдающих сахарным диабетом. Дело в том, что диабетическая нейропатия снижает у них болевую чувствительность.
Также в группе риска
пожилые люди,
женщины,
гипертоники,
страдающие ожирением,
люди с повышенным уровнем холестерина в крови,
люди с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Как распознать
Если человек не чувствует известных признаков сосудистой катастрофы, как же тогда не пропустить ее? По словам Екатерины Плоховой, молчаливый инфаркт может проявляться через
Необъяснимую слабость.
Резкое снижение толерантности к нагрузке, например, вдруг стало тяжело подниматься на свой этаж.
Нарушение сна.
Тошноту.
Ощущение перебоев в работе сердца.
Бледность кожи.
Легкое головокружение.
«Странное» чувство тревоги.
«Всё это — неспецифические, но важные сигналы. Часто их путают с переутомлением, вирусной инфекцией или последствиями стресса», — добавляет специалист ФНКЦ ФМБА России.
Опаснее классического
По словам специалиста, молчаливый инфаркт нередко оказывается более опасным, чем классический. И причина — в поздней диагностике.
Понятно, что человек может списать свое непонятное недомогание на магнитные бури или проблемы на работе — с кем не бывает. Ему и в голову не придет, что это сердечный приступ, поэтому и к врачу он вряд ли сразу обратится. Тем более в течение «золотого окна» — в первые два часа приступа, когда можно эффективнее всего восстановить кровоток. В итоге у человека растет объем повреждений миокарда и риск осложнений: сердечной недостаточности, аритмий, повторного инфаркта, внезапной остановки сердца.
Выявить такой безболевой инфаркт можно только с помощью инструментального обследования.
«Иногда он обнаруживается случайно — при проведении ЭКГ, где врач видит характерные рубцовые изменения, указывающие на перенесенный некроз миокарда. Подтвердить диагноз могут ЭхоКГ (УЗИ сердца), МРТ с контрастированием, а также анализ крови на тропонины — белки, которые выбрасываются в кровь при повреждении сердечной мышцы», — добавляет кардиолог.
Как защититься
В целом профилактика молчаливого инфаркта мало отличается от защиты при других болезнях сердца. Контроль факторов риска и регулярное наблюдение — вот что надо.
Людям с диабетом, гипертонией, нарушениями липидного обмена, а также мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 55 рекомендуется регулярно проводить:
ЭКГ — раз в год или чаще, если есть факторы риска;
контроль уровня сахара крови;
контроль липидного профиля;
консультации у кардиолога.
«Выявление перенесенного молчаливого инфаркта требует последующего лечения по стандартам ведения ишемической болезни сердца — с применением антиагрегантов (эти препараты препятствуют образованию тромбов), статинов, бета-блокаторов и коррекцией образа жизни», — заключила эксперт.
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