Нет ни боли в груди, ни одышки: 8 признаков «молчаливого» инфаркта назвала кардиолог ФМБА

Инфаркт, который может протекать без типичных симптомов, называют безболевым, или «молчаливым». И это далеко не редкое явление, как можно было бы подумать.Инфаркт миокарда традиционно ассоциируется с давящей болью в груди, одышкой, холодным потом и резкой слабостью. Но иногда таких классических симптомов может не быть.Как рассказала «Доктору Питеру» Екатерина Плохова, врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России, такой молчаливый инфаркт врачи диагностируют чаще, чем принято считать. По разным оценкам, от 20 до 40% всех инфарктов могут протекать без явных болевых ощущений.«Пациент продолжает жить своей обычной жизнью, не подозревая, что часть его сердечной мышцы уже повреждена. А в ряде случаев — что он уже перенес инфаркт», — поясняет Екатерина Плохова.По словам кардиолога, очень часто такие инфаркты случаются у людей, страдающих сахарным диабетом. Дело в том, что диабетическая нейропатия снижает у них болевую чувствительность.Также в группе рискапожилые люди,женщины,гипертоники,страдающие ожирением,люди с повышенным уровнем холестерина в крови,люди с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.Как распознатьЕсли человек не чувствует известных признаков сосудистой катастрофы, как же тогда не пропустить ее? По словам Екатерины Плоховой, молчаливый инфаркт может проявляться черезНеобъяснимую слабость.Резкое снижение толерантности к нагрузке, например, вдруг стало тяжело подниматься на свой этаж.Нарушение сна.Тошноту.Ощущение перебоев в работе сердца.Бледность кожи.Легкое головокружение.«Странное» чувство тревоги.«Всё это — неспецифические, но важные сигналы. Часто их путают с переутомлением, вирусной инфекцией или последствиями стресса», — добавляет специалист ФНКЦ ФМБА России.Опаснее классическогоПо словам специалиста, молчаливый инфаркт нередко оказывается более опасным, чем классический. И причина — в поздней диагностике.Понятно, что человек может списать свое непонятное недомогание на магнитные бури или проблемы на работе — с кем не бывает. Ему и в голову не придет, что это сердечный приступ, поэтому и к врачу он вряд ли сразу обратится. Тем более в течение «золотого окна» — в первые два часа приступа, когда можно эффективнее всего восстановить кровоток. В итоге у человека растет объем повреждений миокарда и риск осложнений: сердечной недостаточности, аритмий, повторного инфаркта, внезапной остановки сердца.Выявить такой безболевой инфаркт можно только с помощью инструментального обследования.«Иногда он обнаруживается случайно — при проведении ЭКГ, где врач видит характерные рубцовые изменения, указывающие на перенесенный некроз миокарда. Подтвердить диагноз могут ЭхоКГ (УЗИ сердца), МРТ с контрастированием, а также анализ крови на тропонины — белки, которые выбрасываются в кровь при повреждении сердечной мышцы», — добавляет кардиолог.Как защититьсяВ целом профилактика молчаливого инфаркта мало отличается от защиты при других болезнях сердца. Контроль факторов риска и регулярное наблюдение — вот что надо.Людям с диабетом, гипертонией, нарушениями липидного обмена, а также мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 55 рекомендуется регулярно проводить:ЭКГ — раз в год или чаще, если есть факторы риска;контроль уровня сахара крови;контроль липидного профиля;консультации у кардиолога.«Выявление перенесенного молчаливого инфаркта требует последующего лечения по стандартам ведения ишемической болезни сердца — с применением антиагрегантов (эти препараты препятствуют образованию тромбов), статинов, бета-блокаторов и коррекцией образа жизни», — заключила эксперт.

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