Стало известно, как дневной свет помогает иммунитету бороться с инфекциями

Исследование, проведённое группой специалистов из Оклендского университета (Новая Зеландия), выявило, что естественное дневное освещение оказывает значительное влияние на иммунную систему, повышая её способность сопротивляться инфекциям. Основное внимание ученых было сосредоточено на нейтрофилах — наиболее многочисленных представителях иммунных клеток, которые первыми оказываются на месте воспаления и начинают борьбу с патогенами.В ходе эксперимента исследователи использовали генетически модифицированный вид пресноводной рыбки данио-рерио, отличающийся прозрачным телом. Благодаря этой особенности удалось наблюдать внутренние клеточные процессы в режиме реального времени. Этот модельный организм был выбран не случайно: данио-рерио обладает высоким уровнем генетического сходства с человеком, что делает его особенно ценным для изучения иммунных реакций.Руководитель проекта, доцент Кристофер Холл, отметил, что ещё ранее учёные замечали: активность иммунной системы достигает пика в утренние часы. Это наблюдение дало основания предположить существование биологического механизма, при котором организм заранее готовится к потенциальному контакту с вредоносными микроорганизмами в течение светлого времени суток. Согласно словам Холла, такое поведение может быть результатом длительного эволюционного отбора.Новое открытие подтвердило, что нейтрофилы имеют встроенные циркадные часы — внутреннюю систему, синхронизированную с суточными ритмами и изменением освещённости. Под воздействием дневного света эти биологические часы активизируются, что, в свою очередь, усиливает защитные свойства клеток и повышает их способность уничтожать бактерии. Установлено, что активизация нейтрофилов происходит именно в условиях естественного освещения, а не в темноте или при искусственном свете.По словам Кристофера Холла, понимание механизмов, лежащих в основе суточной регуляции работы иммунных клеток, открывает перспективы для медицинских разработок.«Учитывая, что нейтрофилы оказываются первыми на месте воспаления, наше открытие может стать основой для новых подходов в терапии воспалительных процессов», — отметил он.Учёные выражают надежду, что в будущем результаты их работы помогут создать методы, которые позволят управлять иммунной реакцией организма путём регулировки циркадных ритмов.

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