Стало известно, как дневной свет помогает иммунитету бороться с инфекциями
В ходе эксперимента исследователи использовали генетически модифицированный вид пресноводной рыбки данио-рерио, отличающийся прозрачным телом. Благодаря этой особенности удалось наблюдать внутренние клеточные процессы в режиме реального времени. Этот модельный организм был выбран не случайно: данио-рерио обладает высоким уровнем генетического сходства с человеком, что делает его особенно ценным для изучения иммунных реакций.
Руководитель проекта, доцент Кристофер Холл, отметил, что ещё ранее учёные замечали: активность иммунной системы достигает пика в утренние часы. Это наблюдение дало основания предположить существование биологического механизма, при котором организм заранее готовится к потенциальному контакту с вредоносными микроорганизмами в течение светлого времени суток. Согласно словам Холла, такое поведение может быть результатом длительного эволюционного отбора.
Новое открытие подтвердило, что нейтрофилы имеют встроенные циркадные часы — внутреннюю систему, синхронизированную с суточными ритмами и изменением освещённости. Под воздействием дневного света эти биологические часы активизируются, что, в свою очередь, усиливает защитные свойства клеток и повышает их способность уничтожать бактерии. Установлено, что активизация нейтрофилов происходит именно в условиях естественного освещения, а не в темноте или при искусственном свете.
По словам Кристофера Холла, понимание механизмов, лежащих в основе суточной регуляции работы иммунных клеток, открывает перспективы для медицинских разработок.
«Учитывая, что нейтрофилы оказываются первыми на месте воспаления, наше открытие может стать основой для новых подходов в терапии воспалительных процессов», — отметил он.
Учёные выражают надежду, что в будущем результаты их работы помогут создать методы, которые позволят управлять иммунной реакцией организма путём регулировки циркадных ритмов.
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