Россиян предупредили еще об одной опасности клещей

Укус клеща может спровоцировать аллергию на молоко и мясо, предупредил иммунолог Николай Крючков.Крючков отметил, что долгое время причину появления непереносимости мясных и молочных продуктов не понимали. Однако в ходе исследований удалось сначала установить связь между пищевой аллергией и укусами клещей, а затем и понять, почему это происходит.По словам эксперта, в мясе и молоке содержится вещество под названием альфа-Гал. Оно же содержится в слюне некоторых клещей. После укуса таких насекомых иммунная система иногда начинает перестраиваться, что приводит к появлению аллергической реакции на альфа-Гал.«Из-за этого при следующем приеме мяса могут возникнуть сыпь, боли в животе, тошнота», — предупредил иммунолог.Он добавил, что очень часто люди не понимают, что у них аллергия на мясо и молоко, так как симптомы обычно выражаются не сильно и появляются спустя несколько часов после еды. Поэтому обычно их принимают за признаки нарушения ЖКТ, заключил Крючков.

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