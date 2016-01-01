Когда лекарство меняют без объяснения причин: что тревожит пациентов с онкологией

Статистические данные говорят о том, что в последние годы лечение онкологических заболеваний стало более эффективным. Во многом эксперты это связывают с реализацией федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который стартовал в 2019 году, а затем был продлен на 2025–2030 годы.Выросла ранняя диагностика и выявление злокачественных заболеваний, повысилась общая выживаемость онкологических пациентов, а смертность от рака в стране за период 2016–2023 гг. сократилась примерно на 5% — с 202 до 191 случая на 100 тыс. человек.Но при этом злокачественные образования по-прежнему занимают лидирующее место в структуре смертности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. При этом онкологические пациенты нередко сталкиваются с трудностями в процессе лечения, наиболее острой из которых является лекарственное обеспечение.Недавно «Движение против рака» провело опрос среди пациенток с раком молочной железы, в котором приняли участие 502 женщины из разных регионов России. Из них 25% ответили, что сталкивались с изменением схемы терапии за последние полгода, при этом лишь половина опрошенных понимала причины этой замены. Что касается их субъективной оценки результатов этой замены — она неоднозначная: от ухудшения переносимости до появления чувства тревожности. Чаще всего схему лечения, по данным опроса, меняют на сегодняшний день в Москве, одном из наиболее обеспеченных регионов нашей страны.Вопрос того, как «немедицинские переключения» влияют на здоровье пациентов и доверие к системе обсудили на научно-практической конференции «Современная онкология 2025–2030 — новый этап», которая прошла в Петербурге, эксперты, врачи и представители пациентских организаций.Председатель координационного совета МОД «Движение против рака» Николай Дронов поделился данными анализа обращений граждан на горячую линию организации. Чаще всего пациенты говорят о доступности лекарственной терапии, преемственности лечения, информированности пациентов и случаях немедицинского переключения в терапии.«Сигналы от пациентов — это не жалобы, а индикаторы, которые позволяют судить о реальном функционировании системы, — подчеркнул Николай Дронов. — Это основа для выработки приоритетов».При этом всё чаще на повестке оказывается тема того, что пациенту меняют терапию на альтернативную не из-за того, что она показала клиническую неэффективность или плохо переносилась в процессе, а по немедицинским причинам.«Замена препаратов может происходить по разным причинам, но она всегда должна быть клинически обоснованной, — комментирует результаты исследования Николай Дронов. — Врач обязан не только учитывать профиль токсичности, взаимодействие с другими лекарствами и состояние пациента, но и полноценно информировать его о причинах изменения протокола лечения. Решения в пользу пациента, а не в пользу дефицитных бюджетов — вот критерий устойчивой системы здравоохранения».Пациентские организации фиксируют случаи немедицинских переключений у пациентов с самыми разными диагнозами, в частности, в гематологии или при различных орфанных заболеваниях, где закупка препаратов требует существенных финансовых затрат.В недавнем интервью сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв подтвердил, что множество пациентов с хроническими заболеваниями, начиная с сахарного диабета и заканчивая гемофилией, сталкиваются с немедицинскими переключениями с одного препарата на другой, что, как правило, связано с административными или экономическими причинами. «При этом нет оценки рисков такого переключения и мониторинга последствий, а ведь по многим заболеваниям каждый раз, когда происходит смена терапии, требуется подбор и адаптация дозы препарата с обязательным участием врача, иногда в условиях стационара», — добавил он.Ряд международных научных исследований, в рамках которых изучалось изменение терапии для пациентов с самыми разными заболеваниями по немедицинским причинам, показали, что результат этого непредсказуем — как в отношении эффективности и приверженности пациента лечению, так и, собственно, для экономики здравоохранения.Например, в исследовании Cote и Petersen из 569 опрошенных врачей 77% сообщили, что у их пациентов наблюдалось снижение эффективности лечения после изменения препарата по немедицинским причинам, 45% врачей отметили увеличение частоты побочных эффектов и более половины респондентов сообщили о том, что были вынуждены назначать дополнительную терапию для коррекции возникших побочных эффектов, что требует дополнительных затрат.Другое исследование, проведенное среди врачей разной специализации, показало, что пациенты в таких случаях начинают гораздо чаще посещать ЛПУ и аптеки, а также вызывать врача на дом. Кроме того, к последствиям можно отнести увеличение числа проводимых исследований и анализов, вызовов скорой помощи, а также рост риска госпитализаций.Еще в начале 2025 года участники ежегодного форума «Движения против рака» приняли резолюцию, где говорится, что решение о замене лекарственного препарата должно приниматься врачом в первую очередь по оценке эффективности и переносимости проводимой терапии. При этом врач обязан учитывать возможные риски, связанные с коморбидностью пациента, профилем токсичности препаратов, а также межлекарственным взаимодействием. Пациент же должен быть полностью проинформирован о причинах замены, возможных изменениях в переносимости терапии и ожидаемых результатах лечения. Только в таком случае, считают представители пациентских организаций, будет повышаться качество медицинской помощи, а не решаться вопросы наличия или отсутствия тех или иных лекарственных препаратов, а также их влияния на бюджет медицинских организаций.

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