Ученые выявили, что уровень витамина D влияет на скорость старения организма

Американские исследователи зафиксировали неожиданное свойство витамина D, которое может влиять на темпы старения организма.В исследовании участвовали почти 26 тысяч добровольцев, но анализ теломер проводился примерно у тысячи человек. Это были мужчины старше 50 лет и женщины в возрасте от 55 лет. Теломеры — участки ДНК на концах хромосом — играют роль защитных структур. Они укорачиваются с каждым клеточным делением, и этот процесс связан с биологическим старением организма.Добавки с витамином D, принимаемые участниками в течение двух лет, позволили сохранить длину теломер в большей степени, чем у тех, кто получал плацебо. При этом омега-3 жирные кислоты, также протестированные в рамках эксперимента, не показали аналогичного эффекта. Это позволило исследователям выдвинуть гипотезу о роли витамина D в замедлении клеточного износа.Биологический возраст, в отличие от календарного, отражает состояние организма и может различаться у людей одного возраста в зависимости от образа жизни, генетики и других факторов. Поэтому сохранение длины теломер считается потенциальным показателем замедления старения.Доктор ДжоЭнн Мэнсон, участвовавшая в проекте, подчеркнула, что исследование VITAL стало первым масштабным долгосрочным испытанием, где удалось зафиксировать подобное влияние витамина D. Она добавила, что помимо поддержки теломер, витамин также снижает воспаление и риски возрастных заболеваний, включая некоторые формы рака и аутоиммунные патологии.По словам молекулярного генетика Хайдонга Чжу, участие витамина D в замедлении старения требует дополнительного изучения, но уже сейчас видны обнадеживающие результаты. Он указал на потенциал витамина в качестве элемента профилактики возрастных изменений на клеточном уровне.Доктор Майкл Холик из Бостонского университета добавил, что повышение уровня витамина D может значительно снизить общий риск смертности. Подобные данные открывают путь к дальнейшим исследованиям в этой области, особенно с учетом масштабности проекта и многообразия участников.

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