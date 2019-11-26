Косметологи назвали главных врагов красивой кожи

Коже вредит не только курение и стресс.Ты тщательно ухаживаешь за кожей, с толком подбираешь средства, не усердствуешь со сладким. Но почему-то цвет лица не радует и то и дело появляются воспаления. Рассекречиваем пятерку факторов, отбирающих у тебя красоту.Стресс, курение, обезвоживание — этих врагов красоты мы уже узнали и обезвредили. Однако есть и другие, с которыми предстоит побороться.1. АллергеныПищевая аллергия вовсе необязательно аукается дикой сыпью. Иногда это отдельные высыпания и воспаления, которые, впрочем, прилично огорчают. Часто непереносимость вызывают алкоголь, сахар, белая мука и молоко. Начинай вести пищевой дневник — записывай все съеденное, включая одно печенье или ириску.Так проще будет выяснить, реагирует ли кожа на какие-то конкретные продукты.2. Плохая зубная пастаСлишком дешевые пасты грешат обилием химии и фторидов в составе. Эти компоненты могут вызывать раздражение вокруг рта и трещинки в уголках губ.3. Демакияж в душеКожа лица — орган деликатный. Поэтому очищать ее стоит перед или после принятия душа, но никак не во время. Иначе она будет пересыхать и раздражаться.4. Воздух большого городаПро вред ультрафиолета, шума и загазованного воздуха сказано немало. Все дружно переехать в село мы не можем. Но в наших силах нивелировать негатив окружающей среды. Диета с обилием сезонных овощей и фруктов даст нужную порцию антиоксидантов, а косметика с витаминами Е и С и высоким SPF защитит кожу снаружи.5. Косметический консерватизмУход, как и одежду, нужно менять с приходом нового сезона. Так, средства с кислотами и плотной текстурой, которые так хороши зимой, летом противопоказаны — могут вызвать пигментацию и воспаления на коже.