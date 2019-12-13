Названы продукты, которые опасно есть на второй день приготовления

Их нельзя долго хранить в холодильнике.Существуют продукты, которые при повторном разогревании приносят больше вреда, чем пользы. Следовательно, нужно быть осторожным, готовя блюда сразу на несколько дней вперед.Среди того, что не рекомендуется использовать два дня подряд, особенно опасными признаны три продукта.Во-первых, это овощной салат, поскольку нарезанные и очищенные овощи нельзя хранить при температуре выше 4°С более 12 часов. Поэтому лучше делать так, чтобы приготовленного салата хватало только на один прием пищи, либо же замораживать то, что осталось.Ведь практически во всех овощах, особенно покупных, содержатся нитраты, которые также образуются в них и при долгом хранении. Попадая в организм они вызывают кислородное голодание, провоцируют проблемы с ЖКТ и повышают риск возникновения онкологических заболеваний.Ко всему прочему, овощи очень быстро вянут, теряют свой вид и становятся просто невкусными.Вторым опасным продуктом считается рис. Специалисты утверждают, что в сыром виде он содержит споры огромного количества опасных бактерий. При варке большинство из них погибает, но некоторые все же умудряются выживать. В оставленном «на завтра» блюде споры этих бактерий оживают и начинают активно развиваться. Особенно быстро процесс идет при комнатной температуре. И все это чревато пищевым отравлением.И третье место в этом черном списке отведено салатам с майонезом, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников. Ведь многие люди доедают салаты, оставшиеся после застолья, еще в течение двух-трех дней, утверждая, что выбросить их просто жалко. В результате зарабатывают серьезные отравления.При этом стоит напомнить, что салат с майонезом нельзя хранить дольше суток даже в холодильнике, и уже тем более – оставлять их надолго при комнатной температуре.