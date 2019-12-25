Эффективная гимнастика для профилактики остеохондроза

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Упражнения для укрепления мышц позвоночника.Есть такая поговорка: «Человек настолько молод и здоров, насколько молод и здоров его позвоночник».Ввиду того что электрические импульсы, руководящие работой клеток органов, идут от позвоночного столба, сразу становится ясной главенствующая роль позвоночника в общем здоровье организма.Статистика говорит, что после 35 лет каждый пятый из нас становится обладателем радикулита – одного из многочисленных синдромов остеохондроза. Вообще болезни позвоночника, а именно к данной категории относится остеохондроз, – источник страданий, который в той или иной степени выпадает на долю практически каждого современного человека.1. Лежа на спине, руки в стороны. Напрячь мышцы шеи, согнуть голову, одновременно согнуть носки стоп на себя. Подержать напряжение 5—10 с. Повторить 3—5 раз2. Лежа на валике, руки за голову. Прогнуться и на 2—3 с зафиксировать положение. Повторить 5—10 раз.3. Сидя на пятках, взявшись кистями рук за голеностопный сустав. Согнуться медленно вперед, коснувшись лбом пола. Перенести часть веса тела на голову. Сохранять положение 10—30 с, увеличивая нагрузку.4. Стойка на плечах и затылке. Удерживать такое положение 10—30 с. Можно повторить 3—7 раз, по самочувствию5. Сидя на стуле, руки за голову, прогнуться, подержать напряжение 3—5 с. Повторить 3—5 раз.6. Стоя. Завести руки за спину и сцепить в замок, напрячь руки. Поменять положение рук и выполнить снова 5—10 раз.7. «Золотая рыбка» – одно из эффективнейших упражнений, прорабатывающее тонические волокна позвоночного столба. Прогнувшись, одновременно поднимите руки и ноги от пола. Подержите данную позу в течение 3—10 с. Повторить не более 7 раз.8. Упражнение «Змея». Делая медленный, плавный вдох, только за счет мышц спины поднимитесь вверх, руки лишь поддерживают. В конечном положении прогнитесь как можно сильнее и задержите дыхание. Ноги не гните и не отрывайте от пола.9. Стоя на четвереньках, руки на гимнастической стенке, спина прямая. Прогнуться в пояснице, подержать прогиб 5—10 с. Повторить несколько раз. Это упражнение значительно легче предыдущего.10. Упражнение «Лук». Возьмите себя за ноги, потянув их руками, примите конечное положение. Подержите натяжение несколько секунд. Oпyскаясь, сделайте выдох.11. Лежа на животе, руки вдоль туловища. Поднять туловище и руки над полом. Подержать напряжение 3—10 с. Повторить по самочувствию. Как усложненный вариант этого упражнения –держать руки не сзади, а в стороны.12. Более силовой вариант, чем предыдущие упражнения. Поднимите туловище над полом, как указано на рисунке, и подержите в таком положении 5—10 с. Повторить 5—10 раз.13. Лежа на спине, ноги согнуты, прогнуться в пояснице и грудном отделе, руки прямые, упор на плечи и голову. Держать напряжение 5—8 с. Повторить 5 раз.14. Более усложненный вариант, нежели предыдущий. Лежа на спине, взяться руками за лодыжки согнутых ног и прогнуться в пояснице и грудном отделе. Держать напряжение 5—8 с. Повторить 5 раз.15. Данное упражнение позволяет дополнительно прорабатывать тонические волокна брюшного пресса. Лежа на спине и согнув ноги в коленях, прогнуться в пояснице и грудном отделе и вытянуть вверх ногу. Держать напряжение 5—8 с. Повторить 5 раз (рис. 39). То же самое с другой ногой.16. Данное упражнение позволяет дать еще большую нагрузку на тонические мышцы туловища, нежели предыдущие. Стоя на коленях, прогнуться назад и взяться руками за лодыжки. Держать напряжение 5—8 с. Повторить 5 раз.